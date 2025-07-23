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Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра

Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра - РИА Новости, 23.07.2025

Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра

Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации "Росатом" запустили пилотный проект... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T23:06:00+03:00

2025-07-23T23:06:00+03:00

2025-07-23T23:06:00+03:00

в мире

днепр (река)

белоруссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации "Росатом" запустили пилотный проект по мониторингу Днепра, сообщила пресс-служба минприроды республики. "Специалисты Республиканского центра аналитического контроля и Госкорпорации "Росатом" установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что целями проекта являются круглосуточный мониторинг качества воды в режиме 24/7, снижение антропогенной нагрузки, совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра. "Данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250711/rosatom-2028593134.html

днепр (река)

белоруссия

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в мире, днепр (река), белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"