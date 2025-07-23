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Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра - РИА Новости, 23.07.2025
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23:06 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dnepr-2031006446.html
Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра
Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра - РИА Новости, 23.07.2025
Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра
Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации "Росатом" запустили пилотный проект... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T23:06:00+03:00
2025-07-23T23:06:00+03:00
в мире
днепр (река)
белоруссия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации "Росатом" запустили пилотный проект по мониторингу Днепра, сообщила пресс-служба минприроды республики. "Специалисты Республиканского центра аналитического контроля и Госкорпорации "Росатом" установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что целями проекта являются круглосуточный мониторинг качества воды в режиме 24/7, снижение антропогенной нагрузки, совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра. "Данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250711/rosatom-2028593134.html
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в мире, днепр (река), белоруссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Днепр (река), Белоруссия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Белоруссия и "Росатом" запустили проект по мониторингу Днепра

Белоруссия и "Росатом" установили исследовательский комплекс на Днепре

© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкРека Днепр в Смоленске
Река Днепр в Смоленске - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Олег Минеев
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Река Днепр в Смоленске. Архивное фото
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации "Росатом" запустили пилотный проект по мониторингу Днепра, сообщила пресс-служба минприроды республики.
"Специалисты Республиканского центра аналитического контроля и Госкорпорации "Росатом" установили автономный исследовательский комплекс на реке Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что целями проекта являются круглосуточный мониторинг качества воды в режиме 24/7, снижение антропогенной нагрузки, совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра.
"Данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения", - говорится в сообщении.
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11 июля, 15:42
 
В миреДнепр (река)БелоруссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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