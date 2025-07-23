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Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:12:00+03:00
2025-07-23T12:12:00+03:00
2025-07-23T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки