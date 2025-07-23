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Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 23.07.2025 (обновлено: 12:15 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/dnepr-2030801403.html
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.07.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:12:00+03:00
2025-07-23T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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безопасность, украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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