https://ria.ru/20250723/dnepr-2030801403.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки

Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.07.2025

Бойцы "Днепра" уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:12:00+03:00

2025-07-23T12:12:00+03:00

2025-07-23T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

запорожская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины