https://ria.ru/20250723/dmitriev-2030742049.html

Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США

Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США - РИА Новости, 23.07.2025

Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T01:24:00+03:00

2025-07-23T01:24:00+03:00

2025-07-23T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х согласился с мнением, что фальсификации вокруг якобы вмешательства РФ в американские выборы в 2016 - "худшее, что случалось в политике США". Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, в котором тот назвал соответствующую кампанию "крупнейшим политическим скандалом в истории Соединенных Штатов" и "худшим, что когда-либо случалось в американской политике". "Верно", - написал Дмитриев. При этом глава РФПИ также выразил согласие с публикацией сына американского лидера Дональда Трампа-младшего, в которой тот написал, что экс-президент Штатов Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан все время знали, что подобные фальсификации вокруг "российского вмешательства" - "полная чушь". "Правда. Они врали. Они захватили СМИ, и это сработало", - отметил Дмитриев, комментируя пост. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20250721/dmitriev-2030327567.html

https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html

https://ria.ru/20250719/ssha-2030096259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, барак обама, российский фонд прямых инвестиций, фбр, центральное разведывательное управление (цру)