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Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США - РИА Новости, 23.07.2025
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01:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dmitriev-2030742049.html
Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США
Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США - РИА Новости, 23.07.2025
Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T01:24:00+03:00
2025-07-23T01:24:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х согласился с мнением, что фальсификации вокруг якобы вмешательства РФ в американские выборы в 2016 - "худшее, что случалось в политике США". Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, в котором тот назвал соответствующую кампанию "крупнейшим политическим скандалом в истории Соединенных Штатов" и "худшим, что когда-либо случалось в американской политике". "Верно", - написал Дмитриев. При этом глава РФПИ также выразил согласие с публикацией сына американского лидера Дональда Трампа-младшего, в которой тот написал, что экс-президент Штатов Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан все время знали, что подобные фальсификации вокруг "российского вмешательства" - "полная чушь". "Правда. Они врали. Они захватили СМИ, и это сработало", - отметил Дмитриев, комментируя пост. Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250721/dmitriev-2030327567.html
https://ria.ru/20250719/poljanskij-2030098821.html
https://ria.ru/20250719/ssha-2030096259.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, барак обама, российский фонд прямых инвестиций, фбр, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Барак Обама, Российский фонд прямых инвестиций, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Дмитриев раскритиковал клевету о следе России в выборах в США

Дмитриев назвал клевету о следе России в выборах в США худшим в политике штатов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х согласился с мнением, что фальсификации вокруг якобы вмешательства РФ в американские выборы в 2016 - "худшее, что случалось в политике США".
Так он прокомментировал пост одного из пользователей соцсети Х, в котором тот назвал соответствующую кампанию "крупнейшим политическим скандалом в истории Соединенных Штатов" и "худшим, что когда-либо случалось в американской политике".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Дмитриев назвал обвинения Обамы и Байдена в адрес России атакой на Трампа
21 июля, 02:44
"Верно", - написал Дмитриев.
При этом глава РФПИ также выразил согласие с публикацией сына американского лидера Дональда Трампа-младшего, в которой тот написал, что экс-президент Штатов Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан все время знали, что подобные фальсификации вокруг "российского вмешательства" - "полная чушь".
"Правда. Они врали. Они захватили СМИ, и это сработало", - отметил Дмитриев, комментируя пост.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Полянский оценил отчет о фейках о вмешательстве России в выборы в США
19 июля, 05:39
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы
19 июля, 04:42
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевБарак ОбамаРоссийский фонд прямых инвестицийФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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