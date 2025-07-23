Дело скандального евродепутата Брауна направили в суд
Дело евродепутата Брауна, затушившего ханукальные свечи, направили в суд
© Sebastian Napieraj/XДепутат сейма Польши Гжегож Браун гасит огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента
© Sebastian Napieraj/X
Депутат сейма Польши Гжегож Браун гасит огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента
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ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Уголовное дело скандального депутата Европейского парламента от Польши Гжегожа Брауна, затушившего огнетушителем ханукальные свечи, направлено в суд, сообщил журналистам представитель варшавской прокуратуры Антони Скиба.
"Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительное заключение в отношении евродепутата Гжегожа Брауна", - рассказал Скиба.
Он уточнил, что обвинительное заключение касается семи эпизодов, в частности "событий, произошедших в декабре 2023 года, когда во время празднования в сейме Браун загасил ханукальные свечи с помощью огнетушителя".
Прокурор сообщил, что обвинения касаются также инцидента в Немецком историческом институте, где Браун сорвал лекцию о Холокосте, и инцидента в краковском суде, из которого Браун вынес установленную там судьями елку, а затем бросил ее в мусорное ведро.
Кроме того, обвинения в отношении Брауна касаются событий в здании Национального института кардиологии, когда в 2022 году во время пандемии коронавируса Браун ворвался в это медицинское учреждение с группой людей - ни у кого из них не было масок, а затем ворвался на собрание дирекции госпиталя и напал на его директора Лукаша Шумовского.
Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он в здании сейма Польши потушил огнетушителем ханукальные свечи, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Недавно Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности.
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