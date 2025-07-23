https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области - РИА Новости, 23.07.2025

СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины с сыном и 10-летним внуком при пожаре в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:06:00+03:00

2025-07-23T14:06:00+03:00

2025-07-23T14:11:00+03:00

новгородская область

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины с сыном и 10-летним внуком при пожаре в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, 19 июля на крыльце частного дома, где проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном, произошло возгорание. Огонь перекинулся в дом. В результате пожара хозяйка дома, её сын и 10-летний внук, приехавший на каникулы, погибли. Второго внука – 16-летнего подростка – спасло то, что в это время он находился в гостях у друга. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту гибели трёх человек, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что для установления точной причины пожара назначена экспертиза.

https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html

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новгородская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)