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СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области - РИА Новости, 23.07.2025
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14:06 23.07.2025 (обновлено: 14:11 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/delo-2030839965.html
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области - РИА Новости, 23.07.2025
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины с сыном и 10-летним внуком при пожаре в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T14:06:00+03:00
2025-07-23T14:11:00+03:00
новгородская область
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины с сыном и 10-летним внуком при пожаре в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону. По версии следствия, 19 июля на крыльце частного дома, где проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном, произошло возгорание. Огонь перекинулся в дом. В результате пожара хозяйка дома, её сын и 10-летний внук, приехавший на каникулы, погибли. Второго внука – 16-летнего подростка – спасло то, что в это время он находился в гостях у друга. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту гибели трёх человек, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Уточняется, что для установления точной причины пожара назначена экспертиза.
https://ria.ru/20250719/sk-2030150353.html
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новгородская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Новгородская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после гибели трех человек при пожаре в Новгородской области

СК завел уголовное дело после гибели 3 человек при пожаре в Новгородской области

© Фото : СУ СКР по Новгородской области/TelegramРабота СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области
Работа СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Фото : СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Работа СК России на месте пожара в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели пожилой женщины с сыном и 10-летним внуком при пожаре в частном доме в деревне Крестецкого округа Новгородской области, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 19 июля на крыльце частного дома, где проживала 71-летняя женщина со своим 39-летним сыном, произошло возгорание. Огонь перекинулся в дом. В результате пожара хозяйка дома, её сын и 10-летний внук, приехавший на каникулы, погибли. Второго внука – 16-летнего подростка – спасло то, что в это время он находился в гостях у друга.
Последствия пожара в частном жилом доме в Волжском районе Самарской области. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой
19 июля, 14:58
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по факту гибели трёх человек, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для установления точной причины пожара назначена экспертиза.
Последствия пожара в жилом доме в селе Духовское в Приморье - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Приморье при пожаре в жилом доме погибли два человека
16 июля, 04:41
 
Новгородская областьПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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