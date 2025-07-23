Дело против перебежчика с позывным "Перс" прекратили после его ликвидации
Дело против участника РДК Павлова прекратили после его ликвидации у Купянска
Михаил Павлов с позывным "Перс"
Михаил Павлов с позывным "Перс". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное против участника запрещенного в России подразделения "Русский добровольческий корпус"* Михаила Павлова с позывным "Перс", прекращено в связи с его ликвидацией в Харьковской области, сообщили в УВД российской администрации области.
В среду в российских силовых структурах РИА Новости сообщали, что под Купянском Харьковской области была уничтожена группа военнослужащих из запрещенного в России подразделения "Русский добровольческий корпус"*, среди них был и медийно известный перебежчик Михаил Павлов с позывным "Перс".
"Следственным отделом УВД ВГА Харьковской области завершена работа по документированию преступной деятельности 26-летнего Михаила Павлова (позывной "Перс"), участника запрещенного террористического формирования "Русский добровольческий корпус"*. Однако в связи с его ликвидацией в районе Купянска в ходе боевых действий уголовное производство прекращено", - сообщает УВД в своем Telegram-канале.
Павлов родился в России в городе Иваново. Отбывал наказание в колонии по "наркотической" статье 228 УК РФ. Вызвался добровольцем в 2023 году в зону проведения специальной военной операции, во время боевых действий добровольно сдался в плен ВСУ и впоследствии перешел на сторону Украины в подразделение РДК8, подконтрольное военной разведке Украины.
Известность в медиа-поле Павлов получил благодаря многочисленным интервью различным иностранным и украинским СМИ. Он активно использовался для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК*, принимал участие в боях на сватовском участке фронта, а также в террористической вылазке в населенный пункт Козинка Белгородской области.
* Запрещенная в России террористическая организация.