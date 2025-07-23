https://ria.ru/20250723/delo-2030793069.html

В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги

В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги - РИА Новости, 23.07.2025

В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги

Дело о хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту на ремонт автодороги, возбуждено в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба краевой... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:22:00+03:00

2025-07-23T11:22:00+03:00

2025-07-23T11:22:00+03:00

хабаровский край

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Дело о хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту на ремонт автодороги, возбуждено в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. "В Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 21 миллиона рублей, выделенных на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Надзорным ведомством установлено, что с сентября 2022 года по август 2023 года между КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" и ООО "Руст" заключены государственные контракты на ремонт автомобильной дороги "село Селихино – город Николаевск-на-Амуре". Полная оплата стоимости работ была произведена подрядной организации после завершения ремонта. Однако проверка выявила нарушения - дорога некачественная, а документы содержат недостоверные сведения о выполненных работах.

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, общество