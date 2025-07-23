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В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги
В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги - РИА Новости, 23.07.2025
В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги
Дело о хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту на ремонт автодороги, возбуждено в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба краевой... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:22:00+03:00
2025-07-23T11:22:00+03:00
2025-07-23T11:22:00+03:00
хабаровский край
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ЯКУТСК, 23 июл - РИА Новости. Дело о хищении более 20 миллионов рублей, выделенных по нацпроекту на ремонт автодороги, возбуждено в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. "В Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении более 21 миллиона рублей, выделенных на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье о мошенничестве. Надзорным ведомством установлено, что с сентября 2022 года по август 2023 года между КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог" и ООО "Руст" заключены государственные контракты на ремонт автомобильной дороги "село Селихино – город Николаевск-на-Амуре". Полная оплата стоимости работ была произведена подрядной организации после завершения ремонта. Однако проверка выявила нарушения - дорога некачественная, а документы содержат недостоверные сведения о выполненных работах.
https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html
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хабаровский край, общество
Хабаровский край, Общество
В Хабаровском крае завели дело о хищении средств, выделенных на дороги
Дело о хищении более 20 млн руб, выделенных на дороги, завели в Хабаровском крае