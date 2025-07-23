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В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:09 23.07.2025 (обновлено: 11:10 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/delo-2030789984.html
В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО
В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО - РИА Новости, 23.07.2025
В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО
Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:09:00+03:00
2025-07-23T11:10:00+03:00
красноярский край
россия
канск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
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БАРНАУЛ , 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. По данным следствия, 20 июля неизвестные уничтожили беседку у могилы участника СВО на Абанском кладбище в Канске. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следователи провели осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК региона.
https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html
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красноярский край
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красноярский край, россия, канск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярский край, Россия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

Дело возбудили из-за повреждения захоронения участника СВО в Красноярском крае

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАРНАУЛ , 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
По данным следствия, 20 июля неизвестные уничтожили беседку у могилы участника СВО на Абанском кладбище в Канске.
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"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК региона.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноярский крайРоссияКанскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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