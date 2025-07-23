https://ria.ru/20250723/delo-2030789984.html

В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО - РИА Новости, 23.07.2025

В Красноярском крае завели дело из-за повреждения захоронения бойца СВО

Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:09:00+03:00

2025-07-23T11:09:00+03:00

2025-07-23T11:10:00+03:00

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

специальная военная операция на украине

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БАРНАУЛ , 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае из-за повреждения захоронения участника спецоперации в Канске, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. По данным следствия, 20 июля неизвестные уничтожили беседку у могилы участника СВО на Абанском кладбище в Канске. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества)", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следователи провели осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в СУ СК региона.

https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html

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красноярский край, россия, канск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия