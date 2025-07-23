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Украинская делегация прибыла в Стамбул, пишут СМИ
Украинская делегация прибыла в Стамбул, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Украинская делегация прибыла в Стамбул, пишут СМИ
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:08:00+03:00
2025-07-23T17:08:00+03:00
2025-07-23T17:16:00+03:00
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третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Россией, сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник."Украинская делегация уже прибыла на переговоры в Стамбул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-Канале агентства.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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стамбул, в мире, россия, украина, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Стамбул, В мире, Россия, Украина, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украинская делегация прибыла в Стамбул, пишут СМИ
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ