https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030876889.html

На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ

На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ - РИА Новости, 23.07.2025

На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ

Иностранные журналисты, в том числе СМИ недружественных стран аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ по итогам третьего раунда российско-украинских... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:14:00+03:00

2025-07-23T16:14:00+03:00

2025-07-23T16:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Иностранные журналисты, в том числе СМИ недружественных стран аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду. Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html

россия

стамбул

украина

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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле