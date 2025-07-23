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На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 23.07.2025 (обновлено: 16:15 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030876889.html
На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ
На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ
Иностранные журналисты, в том числе СМИ недружественных стран аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ по итогам третьего раунда российско-украинских... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:14:00+03:00
2025-07-23T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Иностранные журналисты, в том числе СМИ недружественных стран аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду. Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле. Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник. Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030773303.html
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030690171.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
На пресс-конференцию российской делегации аккредитовали иностранные СМИ

Иностранные СМИ аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ в Стамбуле

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / БелТА
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Иностранные журналисты, в том числе СМИ недружественных стран аккредитованы на пресс-конференцию делегации РФ по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что делегации России и Украины, как ожидается, выступят на пресс-конференциях после третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией
Вчера, 09:48
Представители иностранных СМИ, в том числе из Турции, Китая, Белоруссии, а также Великобритании, США получили аккредитацию для освещения пресс-конференции делегации российских переговорщиков в Стамбуле.
Встреча делегаций РФ и Украины планируется в среду во дворце Чираган в центре Стамбула в 19.00 мск, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Делегацию РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Нокаут в третьем раунде: кому нужны эти переговоры
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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