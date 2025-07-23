Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030870062.html
СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией
СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025
СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией
Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:48:00+03:00
2025-07-23T15:48:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030839005_0:75:3054:1793_1920x0_80_0_0_bda322661cea18785316f8b4c9269a33.jpg
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией. "Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20250723/peregovory-2030867154.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030839005_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_92a17fa7c78e108af54044c4db1bad18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией

Украинская делегация считает организацию встречи Путина и Зеленского приоритетом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОбстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией.
"Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
Прибытие российской делегации в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Вчера, 15:42
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТретий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала