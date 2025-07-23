https://ria.ru/20250723/delegatsiya-2030870062.html

СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией

СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией - РИА Новости, 23.07.2025

СМИ назвали главную задачу украинской делегации на переговорах с Россией

Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:48:00+03:00

2025-07-23T15:48:00+03:00

2025-07-23T15:48:00+03:00

в мире

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украина

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Главная задача делегации Украины на переговорах с Россией в Турции - организация встречи Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в делегации. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и утверждает, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. Позднее телеканал "Общественное" сообщил, что украинская делегация в Анкаре встретится с турецкими представителями, а в Стамбуле - с российской делегацией. "Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.

https://ria.ru/20250723/peregovory-2030867154.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле