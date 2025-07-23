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Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре - РИА Новости, 23.07.2025
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15:13 23.07.2025 (обновлено: 15:44 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/delegatsija-2030857365.html
Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре
Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре - РИА Новости, 23.07.2025
Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре
Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:13:00+03:00
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в мире
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стамбул
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и добавив, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле. "В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице издания в соцсети Х. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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в мире, россия, стамбул, турция, алексей гончаренко, дмитрий песков, верховная рада украины
В мире, Россия, Стамбул, Турция, Алексей Гончаренко, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины
Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре

В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом

© Getty Images / Anadolu/Mustafa KamaciПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Kamaci
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и добавив, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.
"В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице издания в соцсети Х.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией
09:48
 
В миреРоссияСтамбулТурцияАлексей ГончаренкоДмитрий ПесковВерховная Рада Украины
 
 
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