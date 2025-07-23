Украинская делегация встретилась с Эрдоганом в Анкаре
В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом
© Getty Images / Anadolu/Mustafa KamaciПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Kamaci
Президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи с Андреем Ермком в Анкаре. 23 июля 2025
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинская делегация начала встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, и добавив, что сначала они пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.
"В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Эрдоганом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице издания в соцсети Х.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.