https://ria.ru/20250723/dacha-2030650847.html

Среди россиян вырос спрос на дачный отдых

Среди россиян вырос спрос на дачный отдых - РИА Новости, 23.07.2025

Среди россиян вырос спрос на дачный отдых

Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как россияне проводят время на даче. Исследование РИА Новости, 23.07.2025

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как россияне проводят время на даче. Исследование приурочено ко Дню дачника, который отмечается 23 июля.Согласно опросу, каждый третий россиянин посещает дачу летом. Каждый четвертый проводит там выходные, а 16% россиян живут на даче все лето.Отвечая на вопрос о любимых занятиях на даче, более половины участников (54%) выбирают отдых на свежем воздухе: барбекю, шашлыки и пикники. Столько же наслаждаются отдыхом в окружении природы. Около 40% опрошенных занимаются грядками и теплицей. 31% предпочитают купание в реке или бассейне, 29% — банные процедуры, а 21% увлекаются садом и ландшафтным дизайном. Спорт на даче интересуют 9% респондентов.Выращивание урожая для многих остается важной частью дачной жизни: 36% россиян рассматривают это как приятное дополнение к отдыху, 25% считают важным делом, а 23% не придают этому большого значения. Совсем не занимаются огородом 16% респондентов.Для 40% опрошенных дача — это место полноценного отдыха. Для 20% — место для встреч с близкими, а 18% считают дачу местом для работы летом. Около 11% видят в даче пространство для праздников и пикников, столько же используют ее как зону для творчества.Стоит отметить, что более половины россиян (54%) делятся своими дачными достижениями (урожаем, садом и изменениями на участке и в доме) в социальных сетях.Интерес к обучению и мастер-классам по садоводству проявляют 51% респондентов. 19% регулярно интересуются видео и статьями о дачном хозяйстве. Среди тех, кто интересуется, 42% подписаны на группы и блоги авторов в социальных сетях, посвященных дачному хозяйству. Так, по данным ОК, спрос на контент про сад и огород с наступлением летнего сезона вырос в два раза по сравнению с весенним периодом. Среди наиболее популярных мастер-классов в ОК: ролики о том, как выращивать рукколу и арбуз в теплице, а также обзоры на различные сорта овощных культур.Рост интереса к садоводству и дачному хозяйству подтверждают и данные ЮKassa. По данным сервиса, с 1 по 15 июля 2025 года на 41% выросло число покупок товаров для сада и огорода относительно 1-15 июля 2024 года, оборот в этой категории стал выше на 61%, а средний чек вырос на 14% и составил 6370 рублей.

https://ria.ru/20250716/zdorove-2029302230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, одноклассники, дача