Рейтинг@Mail.ru
Среди россиян вырос спрос на дачный отдых - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/dacha-2030650847.html
Среди россиян вырос спрос на дачный отдых
Среди россиян вырос спрос на дачный отдых - РИА Новости, 23.07.2025
Среди россиян вырос спрос на дачный отдых
Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как россияне проводят время на даче. Исследование РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:00:00+03:00
2025-07-23T11:00:00+03:00
соцсети
одноклассники
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как россияне проводят время на даче. Исследование приурочено ко Дню дачника, который отмечается 23 июля.Согласно опросу, каждый третий россиянин посещает дачу летом. Каждый четвертый проводит там выходные, а 16% россиян живут на даче все лето.Отвечая на вопрос о любимых занятиях на даче, более половины участников (54%) выбирают отдых на свежем воздухе: барбекю, шашлыки и пикники. Столько же наслаждаются отдыхом в окружении природы. Около 40% опрошенных занимаются грядками и теплицей. 31% предпочитают купание в реке или бассейне, 29% — банные процедуры, а 21% увлекаются садом и ландшафтным дизайном. Спорт на даче интересуют 9% респондентов.Выращивание урожая для многих остается важной частью дачной жизни: 36% россиян рассматривают это как приятное дополнение к отдыху, 25% считают важным делом, а 23% не придают этому большого значения. Совсем не занимаются огородом 16% респондентов.Для 40% опрошенных дача — это место полноценного отдыха. Для 20% — место для встреч с близкими, а 18% считают дачу местом для работы летом. Около 11% видят в даче пространство для праздников и пикников, столько же используют ее как зону для творчества.Стоит отметить, что более половины россиян (54%) делятся своими дачными достижениями (урожаем, садом и изменениями на участке и в доме) в социальных сетях.Интерес к обучению и мастер-классам по садоводству проявляют 51% респондентов. 19% регулярно интересуются видео и статьями о дачном хозяйстве. Среди тех, кто интересуется, 42% подписаны на группы и блоги авторов в социальных сетях, посвященных дачному хозяйству. Так, по данным ОК, спрос на контент про сад и огород с наступлением летнего сезона вырос в два раза по сравнению с весенним периодом. Среди наиболее популярных мастер-классов в ОК: ролики о том, как выращивать рукколу и арбуз в теплице, а также обзоры на различные сорта овощных культур.Рост интереса к садоводству и дачному хозяйству подтверждают и данные ЮKassa. По данным сервиса, с 1 по 15 июля 2025 года на 41% выросло число покупок товаров для сада и огорода относительно 1-15 июля 2024 года, оборот в этой категории стал выше на 61%, а средний чек вырос на 14% и составил 6370 рублей.
https://ria.ru/20250716/zdorove-2029302230.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_570317f6969dfe88af463687d633afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соцсети, одноклассники, дача
Соцсети, Одноклассники, Дача

Среди россиян вырос спрос на дачный отдых

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки
Дачные участки - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и финтех-компания ЮMoney провели опрос среди 1500 пользователей, чтобы выяснить, как россияне проводят время на даче. Исследование приурочено ко Дню дачника, который отмечается 23 июля.
© Пресс-служба ОКОк исследование
Ок исследование - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба ОК
Ок исследование
Согласно опросу, каждый третий россиянин посещает дачу летом. Каждый четвертый проводит там выходные, а 16% россиян живут на даче все лето.
Отвечая на вопрос о любимых занятиях на даче, более половины участников (54%) выбирают отдых на свежем воздухе: барбекю, шашлыки и пикники. Столько же наслаждаются отдыхом в окружении природы. Около 40% опрошенных занимаются грядками и теплицей. 31% предпочитают купание в реке или бассейне, 29% — банные процедуры, а 21% увлекаются садом и ландшафтным дизайном. Спорт на даче интересуют 9% респондентов.
Выращивание урожая для многих остается важной частью дачной жизни: 36% россиян рассматривают это как приятное дополнение к отдыху, 25% считают важным делом, а 23% не придают этому большого значения. Совсем не занимаются огородом 16% респондентов.
Для 40% опрошенных дача — это место полноценного отдыха. Для 20% — место для встреч с близкими, а 18% считают дачу местом для работы летом. Около 11% видят в даче пространство для праздников и пикников, столько же используют ее как зону для творчества.
Стоит отметить, что более половины россиян (54%) делятся своими дачными достижениями (урожаем, садом и изменениями на участке и в доме) в социальных сетях.
© Пресс-служба ОКОк исследование
Ок исследование - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Пресс-служба ОК
Ок исследование
Интерес к обучению и мастер-классам по садоводству проявляют 51% респондентов. 19% регулярно интересуются видео и статьями о дачном хозяйстве. Среди тех, кто интересуется, 42% подписаны на группы и блоги авторов в социальных сетях, посвященных дачному хозяйству. Так, по данным ОК, спрос на контент про сад и огород с наступлением летнего сезона вырос в два раза по сравнению с весенним периодом. Среди наиболее популярных мастер-классов в ОК: ролики о том, как выращивать рукколу и арбуз в теплице, а также обзоры на различные сорта овощных культур.
Рост интереса к садоводству и дачному хозяйству подтверждают и данные ЮKassa. По данным сервиса, с 1 по 15 июля 2025 года на 41% выросло число покупок товаров для сада и огорода относительно 1-15 июля 2024 года, оборот в этой категории стал выше на 61%, а средний чек вырос на 14% и составил 6370 рублей.
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье
16 июля, 10:00
 
СоцсетиОдноклассникиДача
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала