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Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 23.07.2025
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17:42 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/chislo-2030907871.html
Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг"
Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 23.07.2025
Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг"
Число российских пользователей портала "Госуслуги" превысило 117 миллионов человек – это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:42:00+03:00
2025-07-23T17:42:00+03:00
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число российских пользователей портала "Госуслуги" превысило 117 миллионов человек – это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 миллиона мигрантов; ежедневно его сервисами пользуются 10 миллионов человек, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. "Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 миллионов. Это 95% наших граждан старше 14 лет. У нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта. И еще у нас на портале за это время зарегистрировалось 3,5 миллиона мигрантов... Ежедневно сервисами портала пользуются более 10 миллионов человек", - сказал Шадаев. По его словам, на портале сейчас доступно более 200 массовых, социально значимых федеральных и региональных услуг. "Совместно с Минтрудом на "Госуслугах" реализована возможность получения единого пособия на детей и для беременных женщин. Через портал за это время оформлено более 15 миллионов таких пособий", - добавил министр. Он также отметил, что сейчас на госуслугах в месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. "Сейчас у нас в разгаре кампания по поступлению в ВУЗы. В этом году через "Госуслуги" 1 миллион абитуриентов подали свои документы в ВУЗы. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы начали пилотировать этот сервис", - сообщил Шадаев. Кроме того, по его словам, за прошлый год пользователи портала 60 миллионов раз успешно записались к врачу, а с начала текущего года - более 100 миллионов раз скачали медицинские документы.
https://ria.ru/20250717/putin-2029775758.html
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россия, максут шадаев, владимир путин, гибдд мвд рф, общество
Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, ГИБДД МВД РФ, Общество
Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг"

Глава Минцифры Шадаев: число пользователей "Госуслуг" превысило 117 млн человек

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число российских пользователей портала "Госуслуги" превысило 117 миллионов человек – это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 миллиона мигрантов; ежедневно его сервисами пользуются 10 миллионов человек, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
"Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 миллионов. Это 95% наших граждан старше 14 лет. У нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта. И еще у нас на портале за это время зарегистрировалось 3,5 миллиона мигрантов... Ежедневно сервисами портала пользуются более 10 миллионов человек", - сказал Шадаев.
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17 июля, 18:58
По его словам, на портале сейчас доступно более 200 массовых, социально значимых федеральных и региональных услуг. "Совместно с Минтрудом на "Госуслугах" реализована возможность получения единого пособия на детей и для беременных женщин. Через портал за это время оформлено более 15 миллионов таких пособий", - добавил министр.
Он также отметил, что сейчас на госуслугах в месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. "Сейчас у нас в разгаре кампания по поступлению в ВУЗы. В этом году через "Госуслуги" 1 миллион абитуриентов подали свои документы в ВУЗы. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы начали пилотировать этот сервис", - сообщил Шадаев.
Кроме того, по его словам, за прошлый год пользователи портала 60 миллионов раз успешно записались к врачу, а с начала текущего года - более 100 миллионов раз скачали медицинские документы.
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