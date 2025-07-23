https://ria.ru/20250723/chislo-2030907871.html

Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг"

Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг" - РИА Новости, 23.07.2025

Шадаев рассказал о числе пользователей "Госуслуг"

Число российских пользователей портала "Госуслуги" превысило 117 миллионов человек – это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:42:00+03:00

2025-07-23T17:42:00+03:00

2025-07-23T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число российских пользователей портала "Госуслуги" превысило 117 миллионов человек – это 95% граждан страны старше 14 лет; также на портале зарегистрировано 3,5 миллиона мигрантов; ежедневно его сервисами пользуются 10 миллионов человек, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. "Число зарегистрированных российских пользователей на портале уже больше 117 миллионов. Это 95% наших граждан старше 14 лет. У нас на портале можно зарегистрироваться только после получения паспорта. И еще у нас на портале за это время зарегистрировалось 3,5 миллиона мигрантов... Ежедневно сервисами портала пользуются более 10 миллионов человек", - сказал Шадаев. По его словам, на портале сейчас доступно более 200 массовых, социально значимых федеральных и региональных услуг. "Совместно с Минтрудом на "Госуслугах" реализована возможность получения единого пособия на детей и для беременных женщин. Через портал за это время оформлено более 15 миллионов таких пособий", - добавил министр. Он также отметил, что сейчас на госуслугах в месяц оформляется примерно 20 тысяч ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. "Сейчас у нас в разгаре кампания по поступлению в ВУЗы. В этом году через "Госуслуги" 1 миллион абитуриентов подали свои документы в ВУЗы. Это в три раза больше, чем в 2022 году, когда мы начали пилотировать этот сервис", - сообщил Шадаев. Кроме того, по его словам, за прошлый год пользователи портала 60 миллионов раз успешно записались к врачу, а с начала текущего года - более 100 миллионов раз скачали медицинские документы.

https://ria.ru/20250717/putin-2029775758.html

https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html

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россия, максут шадаев, владимир путин, гибдд мвд рф, общество