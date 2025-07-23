Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом
У капитана затонувшей в Черном море "Волгонефть-212" был просрочен диплом
© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление представителя страховой компании "ВСК" корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"В соответствии со свидетельством о минимальном составе экипажа на судне должно было находиться три судоводителя, три механика и старпом. Фактически на 15 число на борту находилось два судоводителя, механик в судовой роли был записан как матрос, старпом (старший помощник капитана - ред.) был записан как практикант, у самого капитана 4 числа (декабря - ред.) закончился срок диплома", - рассказал представитель страховой компании "ВСК" в ходе слушания иска Росприроднадзора к ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг (владелец и фрахтователь танкера "Волгонефть-212" соответственно).
Согласно заявлению страховщика, при возникновении такой ситуации судовладелец должен был как минимум отправить судно в безопасный разрешенный район. Капитан, как отметил страховщик, просил продлить ему срок действия квалификации и судовые документы, и получил отказ.
"Неопытность экипажа в том числе могла частично повлиять. Но здесь ключевое, что по кодексу за все решения отвечает капитан судна", - добавил представитель ВСК.
В своем выступлении представитель страховой компании отметил, что в отношении инцидента была "полная чехарда".
В ходе судебного заседания в среду суд привлек страховую компанию "ВСК" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей.
Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО.
Ранее иски к судовладельцу и фрахтователю танкеров подали власти Анапы. Они намерены взыскать 545,9 миллиона рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, ссылаясь на сумму оплаченных контрактов по устранению последствий ЧС.
В январе в суд обратилось ФГБУ "Морспасслужба" с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" на сумму около 315 миллионов рублей. В июне "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым.
В июне в суд обратились власти Темрюкского района с намерением взыскать 28,3 миллиона рублей с владельца и фахтователя затонувших танкеров за ликвидацию последствий разлива мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.