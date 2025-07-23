Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/chernoemore-2030889473.html
Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом
Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом - РИА Новости, 23.07.2025
Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом
Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:54:00+03:00
2025-07-23T16:54:00+03:00
краснодарский край
черное море
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989515793_132:0:1140:567_1920x0_80_0_0_deb806ed5e8db4a15ca9f6868e270717.jpg
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление представителя страховой компании "ВСК" корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. "В соответствии со свидетельством о минимальном составе экипажа на судне должно было находиться три судоводителя, три механика и старпом. Фактически на 15 число на борту находилось два судоводителя, механик в судовой роли был записан как матрос, старпом (старший помощник капитана - ред.) был записан как практикант, у самого капитана 4 числа (декабря - ред.) закончился срок диплома", - рассказал представитель страховой компании "ВСК" в ходе слушания иска Росприроднадзора к ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг (владелец и фрахтователь танкера "Волгонефть-212" соответственно). Согласно заявлению страховщика, при возникновении такой ситуации судовладелец должен был как минимум отправить судно в безопасный разрешенный район. Капитан, как отметил страховщик, просил продлить ему срок действия квалификации и судовые документы, и получил отказ. "Неопытность экипажа в том числе могла частично повлиять. Но здесь ключевое, что по кодексу за все решения отвечает капитан судна", - добавил представитель ВСК. В своем выступлении представитель страховой компании отметил, что в отношении инцидента была "полная чехарда". В ходе судебного заседания в среду суд привлек страховую компанию "ВСК" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. Ранее иски к судовладельцу и фрахтователю танкеров подали власти Анапы. Они намерены взыскать 545,9 миллиона рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, ссылаясь на сумму оплаченных контрактов по устранению последствий ЧС. В январе в суд обратилось ФГБУ "Морспасслужба" с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" на сумму около 315 миллионов рублей. В июне "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым. В июне в суд обратились власти Темрюкского района с намерением взыскать 28,3 миллиона рублей с владельца и фахтователя затонувших танкеров за ликвидацию последствий разлива мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html
https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html
https://ria.ru/20250606/sochi-2021344674.html
краснодарский край
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989515793_202:0:958:567_1920x0_80_0_0_4e8e250dbca4ed6b0e8f56636c89b572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, черное море, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Черное море, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом

У капитана затонувшей в Черном море "Волгонефть-212" был просрочен диплом

© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление представителя страховой компании "ВСК" корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"В соответствии со свидетельством о минимальном составе экипажа на судне должно было находиться три судоводителя, три механика и старпом. Фактически на 15 число на борту находилось два судоводителя, механик в судовой роли был записан как матрос, старпом (старший помощник капитана - ред.) был записан как практикант, у самого капитана 4 числа (декабря - ред.) закончился срок диплома", - рассказал представитель страховой компании "ВСК" в ходе слушания иска Росприроднадзора к ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг (владелец и фрахтователь танкера "Волгонефть-212" соответственно).
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом
23 мая, 17:39
Согласно заявлению страховщика, при возникновении такой ситуации судовладелец должен был как минимум отправить судно в безопасный разрешенный район. Капитан, как отметил страховщик, просил продлить ему срок действия квалификации и судовые документы, и получил отказ.
"Неопытность экипажа в том числе могла частично повлиять. Но здесь ключевое, что по кодексу за все решения отвечает капитан судна", - добавил представитель ВСК.
В своем выступлении представитель страховой компании отметил, что в отношении инцидента была "полная чехарда".
В ходе судебного заседания в среду суд привлек страховую компанию "ВСК" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей.
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы
21 июня, 08:06
Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО.
Ранее иски к судовладельцу и фрахтователю танкеров подали власти Анапы. Они намерены взыскать 545,9 миллиона рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, ссылаясь на сумму оплаченных контрактов по устранению последствий ЧС.
В январе в суд обратилось ФГБУ "Морспасслужба" с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" на сумму около 315 миллионов рублей. В июне "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым.
В июне в суд обратились власти Темрюкского района с намерением взыскать 28,3 миллиона рублей с владельца и фахтователя затонувших танкеров за ликвидацию последствий разлива мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Сочи волонтеры спасли более 600 птиц, пострадавших от мазута
6 июня, 15:26
 
Краснодарский крайЧерное мореРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала