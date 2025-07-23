https://ria.ru/20250723/chernoemore-2030889473.html

Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом

Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом - РИА Новости, 23.07.2025

Капитан "Волгонефть-212" находился в плавании с просроченным дипломом

Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:54:00+03:00

2025-07-23T16:54:00+03:00

2025-07-23T16:54:00+03:00

краснодарский край

черное море

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Капитан затонувшего в Черном море танкера "Волгонефть-212" находился в плавании без действующего срока диплома на момент крушения судна, передает заявление представителя страховой компании "ВСК" корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. "В соответствии со свидетельством о минимальном составе экипажа на судне должно было находиться три судоводителя, три механика и старпом. Фактически на 15 число на борту находилось два судоводителя, механик в судовой роли был записан как матрос, старпом (старший помощник капитана - ред.) был записан как практикант, у самого капитана 4 числа (декабря - ред.) закончился срок диплома", - рассказал представитель страховой компании "ВСК" в ходе слушания иска Росприроднадзора к ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг (владелец и фрахтователь танкера "Волгонефть-212" соответственно). Согласно заявлению страховщика, при возникновении такой ситуации судовладелец должен был как минимум отправить судно в безопасный разрешенный район. Капитан, как отметил страховщик, просил продлить ему срок действия квалификации и судовые документы, и получил отказ. "Неопытность экипажа в том числе могла частично повлиять. Но здесь ключевое, что по кодексу за все решения отвечает капитан судна", - добавил представитель ВСК. В своем выступлении представитель страховой компании отметил, что в отношении инцидента была "полная чехарда". В ходе судебного заседания в среду суд привлек страховую компанию "ВСК" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму требований более 84,9 миллиарда рублей. Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239") на сумму более 35,48 миллиарда рублей и ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" (фрахтователь и владелец танкера "Волгонефть-212" соответственно) на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Генпрокуратура РФ и Ространснадзор по ЮФО. Ранее иски к судовладельцу и фрахтователю танкеров подали власти Анапы. Они намерены взыскать 545,9 миллиона рублей расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, ссылаясь на сумму оплаченных контрактов по устранению последствий ЧС. В январе в суд обратилось ФГБУ "Морспасслужба" с иском о солидарном взыскании расходов с компаний ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" на сумму около 315 миллионов рублей. В июне "Морсспасслужба" в ходе заседания по иску заявила ходатайство с намерением увеличить размер исковых требований до 485 миллионов 144 тысяч рублей. В связи с тем, что ходатайство прошло регистрацию, но не успело поступить в материалы дела на момент заседания, окончательный размер исковых требований, как прозвучало в суде, пока остается открытым. В июне в суд обратились власти Темрюкского района с намерением взыскать 28,3 миллиона рублей с владельца и фахтователя затонувших танкеров за ликвидацию последствий разлива мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/tankery-2018738807.html

https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html

https://ria.ru/20250606/sochi-2021344674.html

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краснодарский край, черное море, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе