https://ria.ru/20250723/chelyabinsk-2030795122.html
Полиция проводит проверку после погрома на кладбище под Челябинском
Полиция проводит проверку после погрома на кладбище под Челябинском - РИА Новости, 23.07.2025
Полиция проводит проверку после погрома на кладбище под Челябинском
Полиция проводит проверку после погрома на кладбище в Снежинском городском округе Челябинской области, причастные к порче памятников найдены, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:35:00+03:00
2025-07-23T11:35:00+03:00
2025-07-23T11:46:00+03:00
происшествия
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после погрома на кладбище в Снежинском городском округе Челябинской области, причастные к порче памятников найдены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной обращениям к главе региона Алексею Текслеру, местные жители написали о погроме на кладбище в Ближнем Береговом (Снежинский городской округ). На фотографиях и видео от местных жителей видны разбитые памятники, вырванные из земли столики. "Причастных к порче памятников уже установили, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250722/kirov-2030678425.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция проводит проверку после погрома на кладбище под Челябинском
Полиция нашла причастных к порче памятников на кладбище в Челябинской области