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Осужденную педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме - РИА Новости, 23.07.2025
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09:24 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/buyanova-2030768575.html
Осужденную педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме
Осужденную педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме - РИА Новости, 23.07.2025
Осужденную педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме
Московского врача-педиатра Надежду Буянову, осужденную за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, этапировали в колонию в Костроме, где она будет... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T09:24:00+03:00
2025-07-23T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московского врача-педиатра Надежду Буянову, осужденную за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, этапировали в колонию в Костроме, где она будет отбывать наказание, сообщил РИА Новости ее адвокат Оскар Черджиев. "Её отправили в исправительную колонию №3 в Костроме. Доехала или нет, пока точно не знаю", - сказал защитник. Черджиев добавил, что в ближайшее время он планирует навестить Буянову в колонии. Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе. Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
https://ria.ru/20250722/sud-2030515858.html
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россия, кострома, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Кострома, Украина, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Осужденную педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме

Осужденную за фейки о ВС РФ педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме

© AP Photo / Pavel BednyakovНадежда Буянова в суде
Надежда Буянова в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Надежда Буянова в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московского врача-педиатра Надежду Буянову, осужденную за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, этапировали в колонию в Костроме, где она будет отбывать наказание, сообщил РИА Новости ее адвокат Оскар Черджиев.
"Её отправили в исправительную колонию №3 в Костроме. Доехала или нет, пока точно не знаю", - сказал защитник.
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Черджиев добавил, что в ближайшее время он планирует навестить Буянову в колонии.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил педиатра к 5,5 годам колонии общего режима. Прокурор просил 6 лет, защита настаивала на оправдании. Приговор был обжалован, но апелляционный суд оставил его в силе.
Возбудить уголовное дело против неё поручил председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, на прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с семилетним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о якобы правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский районный суд арестовал ее. Врач вину не признала.
Анна Монгайт* - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Против журналистки Монгайт* возбудили дело о фейках о ВС России
21 июля, 16:41
 
РоссияКостромаУкраинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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