https://ria.ru/20250723/burkkhard--2030822191.html

Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост

Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост - РИА Новости, 23.07.2025

Глава генштаба ВС Франции покидает свой пост

Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост, следует из слов министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:04:00+03:00

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франция

себастьян лекорню

в мире

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ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Глава генштаба вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард покидает свой пост, следует из слов министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. "Выражаю признательность и благодарность генералу армии Тьерри Буркхарду, который служил в течение четырех лет Франции на самом высоком уровне в качестве главы генерального штаба армии... По решению президента республики, его преемником станет армейский генерал авиации Фабьен Мандон", - написал Лекорню в соцсети X. Министр отметил четкое стратегическое видение при командовании Буркхарда, а также готовность адаптировать вооруженные силы к отражению угроз. Лекорню также выразил уверенность в способностях Мандона продолжить трансформацию вооруженных сил "во все более жестком контексте безопасности". Ранее издание Parisien сообщило со ссылкой на источники, что в среду на совете министров может быть принято решение об уходе Буркхарда с поста главы генштаба.

https://ria.ru/20250722/frantsiya-2030720395.html

https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030662791.html

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франция, себастьян лекорню, в мире