В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому
Депутат Шеремет: народные бунты на Украине являются громким звоночком Зеленскому
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
"Учитывая, что с 2022 года в Украине не проводились массовые протестные акции, резкий народный взрыв и бунт против законов, выраженных в политической приватизации Зеленским оставшихся полузависимых антикоррупционных институтов в стране, являются для него громким звоночком, зовущим на выход", - сказал Шеремет.
По его словам, народные бунты на Украине - не только шанс для украинцев выдохнуть за многие годы "распирающий гнев в отношении захвативших власть неонацистов", но и сигнал для Запада сменить "доморощенного диктатора" на менее токсичную и покладистую фигуру.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.