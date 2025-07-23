https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html

В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому

В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому - РИА Новости, 23.07.2025

В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому

Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T13:55:00+03:00

2025-07-23T13:55:00+03:00

2025-07-23T13:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. "Учитывая, что с 2022 года в Украине не проводились массовые протестные акции, резкий народный взрыв и бунт против законов, выраженных в политической приватизации Зеленским оставшихся полузависимых антикоррупционных институтов в стране, являются для него громким звоночком, зовущим на выход", - сказал Шеремет. По его словам, народные бунты на Украине - не только шанс для украинцев выдохнуть за многие годы "распирающий гнев в отношении захвативших власть неонацистов", но и сигнал для Запада сменить "доморощенного диктатора" на менее токсичную и покладистую фигуру. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030792470.html

https://ria.ru/20250723/zakharova--2030764557.html

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