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В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому - РИА Новости, 23.07.2025
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13:55 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/bunt-2030837025.html
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому - РИА Новости, 23.07.2025
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому
Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:55:00+03:00
2025-07-23T13:55:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. "Учитывая, что с 2022 года в Украине не проводились массовые протестные акции, резкий народный взрыв и бунт против законов, выраженных в политической приватизации Зеленским оставшихся полузависимых антикоррупционных институтов в стране, являются для него громким звоночком, зовущим на выход", - сказал Шеремет. По его словам, народные бунты на Украине - не только шанс для украинцев выдохнуть за многие годы "распирающий гнев в отношении захвативших власть неонацистов", но и сигнал для Запада сменить "доморощенного диктатора" на менее токсичную и покладистую фигуру. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250723/ukraina-2030792470.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, госдума рф, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Госдума РФ, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
В Госдуме назвали народные бунты на Украине сигналом Зеленскому

Депутат Шеремет: народные бунты на Украине являются громким звоночком Зеленскому

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Народные бунты на Украине против ограничения прав антикоррупционных органов являются громким звоночком Владимиру Зеленскому, зовущим его на выход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
"Учитывая, что с 2022 года в Украине не проводились массовые протестные акции, резкий народный взрыв и бунт против законов, выраженных в политической приватизации Зеленским оставшихся полузависимых антикоррупционных институтов в стране, являются для него громким звоночком, зовущим на выход", - сказал Шеремет.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Politico рассказала о критике ЕС в адрес Киева из-за закона о НАБУ и САП
11:18
По его словам, народные бунты на Украине - не только шанс для украинцев выдохнуть за многие годы "распирающий гнев в отношении захвативших власть неонацистов", но и сигнал для Запада сменить "доморощенного диктатора" на менее токсичную и покладистую фигуру.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
08:48
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ШереметНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныГосдума РФПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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