https://ria.ru/20250723/brusakov-2030763962.html

На экс-главу Керчи завели еще три уголовных дела

На экс-главу Керчи завели еще три уголовных дела - РИА Новости, 23.07.2025

На экс-главу Керчи завели еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела возбудили в отношении бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, задержанного по делу о превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:36:00+03:00

2025-07-23T08:36:00+03:00

2025-07-23T08:36:00+03:00

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сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще три уголовных дела возбудили в отношении бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, задержанного по делу о превышении должностных полномочий, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца. "Также в производстве следственного отдела УМВД России по Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С.А. по признакам преступлений, предусмотренных п."г" ч.3 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч.1 ст.285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч.1 ст.285 УК РФ", - говорится в материалах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, по подозрению в котором задержали Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета. Также в документах отмечается, что сотрудники администрации Керчи уже неоднократно пытались расторгнуть договор купли-продажи земельного участка, а Брусаков с ноября 2024 года отчуждал из своей собственности объекты недвижимости. Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.

https://ria.ru/20250722/vzyatka-2030606335.html

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

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керчь, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), общество