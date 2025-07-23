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ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России
ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России - РИА Новости, 23.07.2025
ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России
Российские средства ПВО уничтожили с 19.00 до 20.00 мск восемь беспилотников над Чёрным морем и восемь - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T20:27:00+03:00
2025-07-23T20:27:00+03:00
2025-07-23T20:36:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 19.00 до 20.00 мск восемь беспилотников над Чёрным морем и восемь - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего июля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым. Ранее, около 14.30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России
Минобороны: средства ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем