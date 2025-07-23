https://ria.ru/20250723/bpla-2030974256.html

ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России

ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России - РИА Новости, 23.07.2025

ПВО сбила 16 беспилотников над территорией России

Российские средства ПВО уничтожили с 19.00 до 20.00 мск восемь беспилотников над Чёрным морем и восемь - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2025

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2025-07-23T20:27:00+03:00

2025-07-23T20:36:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили с 19.00 до 20.00 мск восемь беспилотников над Чёрным морем и восемь - над Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать третьего июля с 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над акваторией Черного моря и восемь – над территорией Республики Крым. Ранее, около 14.30 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250723/bespilotniki-2030756732.html

россия

республика крым

черное море

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россия, безопасность, республика крым, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)