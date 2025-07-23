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Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.07.2025
Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ
Шесть беспилотников, предварительно, сбиты над Севастополем: три над полем, три - над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:41:00+03:00
2025-07-23T19:41:00+03:00
2025-07-23T19:45:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Шесть беспилотников, предварительно, сбиты над Севастополем: три над полем, три - над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено три БПЛА над полем в районе Качи и три БПЛА над морем на большом отдалении от берега", - говорится в его сообщении в Telegram-канале.Он отметил, что продолжается контроль обстановки.
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев
Над Севастополем сбили шесть беспилотников ВСУ
Развожаев: средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Севастополем