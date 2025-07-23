https://ria.ru/20250723/bpl-2030759829.html
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.07.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:41:00+03:00
2025-07-23T07:41:00+03:00
2025-07-23T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Оперативный штаб: Отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении регионального правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область