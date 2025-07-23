https://ria.ru/20250723/bolgarev-2030776501.html

Экс-начальнику военного представительства Болгареву вынесли приговор

Экс-начальнику военного представительства Болгареву вынесли приговор - РИА Новости, 23.07.2025

Экс-начальнику военного представительства Болгареву вынесли приговор

Экс-начальника военного представительства Сергея Болгарева осудили на 8,5 лет за взятки от гендиректора пятигорского завода "Импульс", сообщается в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Сергея Болгарева осудили на 8,5 лет за взятки от гендиректора пятигорского завода "Импульс", сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Болгарев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)... Приговором суда Болгареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд также взыскал с осужденного в собственность государства за счет арестованного военными следователями имущества незаконно полученный доход в размере более 14 миллионов рублей, добавили в ведомстве.По данным следствия, в 2017–2023 годах госзаказчик заключил с ОАО "Пятигорский завод "Импульс" контракты на поставку устройств связи на сумму более 500 миллионов рублей. Отмечается, что контролировать качество и техническую приемку продукции должен был Болгарев.Сообщается, что в это время Болгарев получил от гендиректора пятигорского завода "Импульс" Сергея Кузьменко взятки на общую сумму более 14 миллионов рублей за формальную приемку продукции, а также общее покровительство.

https://ria.ru/20250718/sud-2029996070.html

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следственный комитет россии (ск рф), общество, сергей кузьменко, россия