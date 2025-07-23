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В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете - РИА Новости, 23.07.2025
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15:22 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/blokirovka-2030860898.html
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете - РИА Новости, 23.07.2025
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете
Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T15:22:00+03:00
2025-07-23T15:22:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя автора или сообщества, а также дата и ссылка на публикацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что решение о блокировке сайта или страницы и включении в Единый реестр запрещенной информации принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента. Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку "Пожаловаться" ("Report", "Сообщить о нарушении") рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.
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Новости
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РИА Новости
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), генеральная прокуратура рф, общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Генеральная прокуратура РФ, Общество
В МВД рассказали, как потребовать удалить незаконный контент в интернете

МВД: запрос о блокировке опасного контента должен содержать скриншот или запись

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Чтобы обратиться с запросом о блокировке контента, необходимо сохранить скриншот или запись экрана, на котором должны быть видны весь пост или комментарий, имя автора или сообщества, а также дата и ссылка на публикацию, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Прежде всего сделайте и сохраните скриншоты/запись экрана, захватите весь пост/комментарий, имя автора/название сообщества, дату публикации и URL-адрес в адресной строке. Убедитесь, что информация читаема", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что решение о блокировке сайта или страницы и включении в Единый реестр запрещенной информации принимают разные государственные органы. Каждое ведомство отвечает за свой тип запрещенного контента.
Обратиться с запросом о блокировке незаконного контента можно через сайт Единого реестра, а также непосредственно в ведомства, принимающие решение, например, в электронную приемную МВД России или Генпрокуратуры. Также в МВД рекомендуют использовать кнопку "Пожаловаться" ("Report", "Сообщить о нарушении") рядом с постом, комментарием, профилем или в настройках чата в соцсетях и мессенджерах.
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