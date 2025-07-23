https://ria.ru/20250723/bilayn--2030712112.html

"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток

"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток - РИА Новости, 23.07.2025

"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток

В рамках услуги экспресс-доставки, запущенной "билайн бизнес" для юридических лиц, 80% заказов выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:00:00+03:00

2025-07-23T12:00:00+03:00

2025-07-23T12:00:00+03:00

билайн

вымпелком

сим-карта

мобильная связь

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В рамках услуги экспресс-доставки, запущенной "билайн бизнес" для юридических лиц, 80% заказов выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки, сообщает Билайн."Билайн бизнес" - корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний. Сервис курьерской доставки для корпоративных клиентов был запущен "билайн бизнес" в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории РФ. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года.Процесс позволяет оформлять заявки онлайн через специализированные каналы продаж, проходить дистанционную идентификацию сотрудников клиента через Госуслуги, подписывать документы электронной подписью, получать сим-карты с курьером, а также экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана."Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента", - комментирует директор по маркетингу "билайн бизнес" Сергей Субботин.Ключевыми преимуществами сервиса являются гарантированная доставка в срок, полностью дистанционное подключение, экономия до 20% на корпоративной связи, электронный документооборот, общероссийская доступность услуг.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTRy6PJaVK.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, сим-карта, мобильная связь, твой бизнес – новости