https://ria.ru/20250723/bilayn--2030712112.html
"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток
"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток - РИА Новости, 23.07.2025
"Билайн бизнес" доставляет 80% корпоративных сим-карт в течение суток
В рамках услуги экспресс-доставки, запущенной "билайн бизнес" для юридических лиц, 80% заказов выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:00:00+03:00
2025-07-23T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В рамках услуги экспресс-доставки, запущенной "билайн бизнес" для юридических лиц, 80% заказов выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки, сообщает Билайн."Билайн бизнес" - корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний. Сервис курьерской доставки для корпоративных клиентов был запущен "билайн бизнес" в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории РФ. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года.Процесс позволяет оформлять заявки онлайн через специализированные каналы продаж, проходить дистанционную идентификацию сотрудников клиента через Госуслуги, подписывать документы электронной подписью, получать сим-карты с курьером, а также экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана."Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента", - комментирует директор по маркетингу "билайн бизнес" Сергей Субботин.Ключевыми преимуществами сервиса являются гарантированная доставка в срок, полностью дистанционное подключение, экономия до 20% на корпоративной связи, электронный документооборот, общероссийская доступность услуг.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTRy6PJaVK.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, вымпелком, сим-карта, мобильная связь, твой бизнес – новости
Билайн, ВымпелКом, сим-карта, мобильная связь, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В рамках услуги экспресс-доставки, запущенной "билайн бизнес" для юридических лиц, 80% заказов выполняются в течение одних суток с момента оформления заявки, сообщает Билайн.
"Билайн бизнес" - корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний. Сервис курьерской доставки для корпоративных клиентов был запущен "билайн бизнес" в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории РФ. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.
Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года.
Процесс позволяет оформлять
заявки онлайн через специализированные каналы продаж, проходить дистанционную идентификацию сотрудников клиента через Госуслуги, подписывать документы электронной подписью, получать сим-карты с курьером, а также экономить до 20% на услугах связи при выборе оптимального тарифного плана.
"Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента", - комментирует директор по маркетингу "билайн бизнес" Сергей Субботин.
Ключевыми преимуществами сервиса являются гарантированная доставка в срок, полностью дистанционное подключение, экономия до 20% на корпоративной связи, электронный документооборот, общероссийская доступность услуг.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14, erid: F7NfYUJCUneTRy6PJaVK.