https://ria.ru/20250723/bestaeva-2030624426.html

"Запретная муза": Как Татьяна Бестаева сводила с ума Кобзона

"Запретная муза": Как Татьяна Бестаева сводила с ума Кобзона - РИА Новости, 23.07.2025

"Запретная муза": Как Татьяна Бестаева сводила с ума Кобзона

"Она не играла — она жила" — так говорили о Татьяне Бестаевой, одной из самых загадочных и обаятельных муз советской эпохи. Ее красота сводила с ума Иосифа... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:45:00+03:00

2025-07-23T19:45:00+03:00

2025-07-23T19:45:00+03:00

москва

ссср

людмила гурченко

иосиф кобзон

вгик

жерар депардье

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Она не играла — она жила" — так говорили о Татьяне Бестаевой, одной из самых загадочных и обаятельных муз советской эпохи. Ее красота сводила с ума Иосифа Кобзона, ее остроумие заставляло смеяться даже Жерара Депардье, а ее талант доводил Людмилу Гурченко до белой зависти. Бестаева не стала кинозвездой первой величины, но ее имя знали все, кто вращался в кругах советской богемы. Как дочь грузинского поэта покорила Москву, почему ее боялись жены знаменитостей и за что ее называли "запретной музой" СССР? История женщины, которая умела быть желанной — и оставаться недосягаемой.Росла актрисойТатьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в Осетии, но свое детство провела в Москве, куда семья переехала, когда ей было три года. Она выросла в творческой среде: ее отец, Ладо Бестаев, был известным актером советского кино 1920-х годов, прославившимся главными ролями в фильмах "Абрек Заур", "Закон гор" и "Зелим-хан". Восхищаясь отцом, Татьяна мечтала пойти по его стопам и стать актрисой. По характеру и внешности она была похожа на него — энергичной и харизматичной, хотя в школе училась не слишком хорошо.Родившись в творческой семье, Татьяна была словно обречена на актерскую карьеру. После окончания школы она поступила на актерский факультет ВГИКа. Еще будучи студенткой, в двадцать лет она получила приглашение сняться в фильме "Матрос с кометой", что стало ее дебютом в кино. Критики сразу отметили ее талант, однако преподаватели института советовали ей сосредоточиться на театре и забыть о съемках в кино. Более того, из-за несогласия с педагогами Татьяна даже провалила экзамены и осталась на второй год. Но она не послушалась советов и тайком сыграла в фильмах "Мост перейти нельзя" и "Роман с Франческо", которые также принесли ей известность. Тем не менее до настоящей звездной роли ей еще предстояло дойти.Татьяна была необычайно красивой девушкой, способной вдохновить одним лишь взглядом. Однако ее характер был непростым. Несмотря на это, она считала своей лучшей подругой Людмилу Гурченко — тоже красивую, харизматичную и популярную актрису, перед которой открывались многие двери. Между ними порой возникала соперничество.Гурченко не скрывала, что временами завидовала Бестаевой. В своей книге "Аплодисменты" она вспоминала: "Когда я увидела Таню, почему-то съеживалась и всегда уступала дорогу ее красоте. Боже мой, что начиналось на Киевской киностудии! Как только Таня выходила, нет, вынимала свою красивую ножку из машины — это был настоящий фурор. В студии появлялась бело-розовая блондинка с гувернанткой-секретаршей в сереньком платьице с белым воротничком. В итоге Таню утверждали без проб, а мне отказывали или говорили, что посмотрят позже".Образ секс-символа противоречил тому, что внутриНесмотря на свою внешнюю привлекательность, Татьяна Бестаева была скромной и сдержанной натурой. Образ "секс-символа" ей приписывали окружающие, а ее завораживающий взгляд покорял зрителей. Среди ее поклонников был и Иосиф Кобзон, который при первой встрече влюбился в актрису. В то время он был свободен, и между ними завязались отношения. Кобзон познакомил Татьяну со своими близкими и строил планы на брак, однако вскоре пара рассталась.Инициатором разрыва стала сама Бестаева. Она объясняла, что в то время ей было чуть больше тридцати, а Кобзону — немного больше. Оба только начинали свои творческие пути: она в кино, он в музыке. Татьяна опасалась, что личная жизнь помешает ее карьере. Кроме того, она заметила холодное отношение семьи Кобзона к себе. Понимая, что их жизненные планы расходятся — она стремилась к успеху в искусстве, а он ставил на первое место семью и детей — актриса решила не жертвовать своей мечтой ради отношений.Хотя Кобзон был отвергнут, он с теплотой вспоминал их роман почти до конца жизни и признавался, что не испытывал подобных чувств к другим женщинам.В 1960–70-х годах Татьяна Бестаева была одной из самых красивых и загадочных актрис Советского Союза. Она любила выделяться и привлекать внимание публики. Настоящую известность ей принес фильм "Тени забытых предков", где требовалось продемонстрировать не только актерский талант, но и женскую красоту. Несмотря на первоначальные сомнения и стеснение из-за откровенных сцен, Бестаева полюбила внимание и статус самой красивой актрисы страны подтвердил ее успех.Она обожала модно одеваться и блистать не только на сцене и в кино, но и в повседневной жизни. В условиях дефицита это казалось необычным, и ходили слухи, что актрису поддерживают иностранные поклонники. Среди них называли таких звезд, как Питер Устинов и Жерар Депардье. Французский актер, младший ее на 11 лет, действительно проявлял к ней симпатию, но Татьяна не воспринимала его всерьез, называя "маленьким, рыжим, неказистым французским мальчиком с утиным носом".Долго не могла найти женского счастьяТатьяна Бестаева была не только красивой и успешной актрисой, но и женщиной, чья личная жизнь долгое время оставалась сложной и непростой. Несмотря на множество поклонников и три официальных брака, ей долго не удавалось обрести простое женское счастье. Только в последнем браке с Кириллом ей удалось построить крепкие и гармоничные отношения, которые продлились более двух десятилетий.Кирилл был для Татьяны не просто супругом, а настоящей опорой и поддержкой. Она часто говорила о нем с глубокой благодарностью и любовью: "У него был замечательный характер — невероятно легкий и оптимистичный. Он был образованным, интеллигентным человеком, происходил из княжеского рода Одоевских. В театре Моссовета его просто обожали. Многие актрисы мне завидовали, а некоторые — черной завистью. Но он был только мой". Эти слова отражают не только ее восхищение мужем, но и ту уникальную связь, которая их объединяла.К сожалению, несмотря на взаимную любовь, Татьяне и Кириллу не удалось завести детей. Этот факт не омрачил их отношения, но оставил в душе актрисы особую грусть. Тем не менее, их совместная жизнь длилась 22 года, наполненных поддержкой, пониманием и счастьем, пока Кирилл не ушел из жизни вследствие болезни.После смерти мужа Татьяна продолжала носить обручальное кольцо, которое стало для нее символом вечной любви и преданности. Когда ее спрашивали, когда же она снимет свадебное украшение, она с легкой улыбкой отвечала, что этого не случится никогда — ведь она навеки обручена с театром. Для Бестаевой это было не просто украшение, а знак глубокого чувства и связи с любимым делом и памятью о супруге.Татьяна Бестаева прожила насыщенную и яркую жизнь, оставив значимый след в советском и российском кино и театре. Она скончалась в 2021 году на 85-м году жизни, оставив после себя наследие талантливой актрисы и женщины с большой, но порой непростой судьбой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ссср, людмила гурченко, иосиф кобзон, вгик, жерар депардье