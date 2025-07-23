"Запретная муза": Как Татьяна Бестаева сводила с ума Кобзона
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкАктриса театра имени Моссовета Татьяна Бестаева
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Она не играла — она жила" — так говорили о Татьяне Бестаевой, одной из самых загадочных и обаятельных муз советской эпохи. Ее красота сводила с ума Иосифа Кобзона, ее остроумие заставляло смеяться даже Жерара Депардье, а ее талант доводил Людмилу Гурченко до белой зависти. Бестаева не стала кинозвездой первой величины, но ее имя знали все, кто вращался в кругах советской богемы.
Как дочь грузинского поэта покорила Москву, почему ее боялись жены знаменитостей и за что ее называли "запретной музой" СССР? История женщины, которая умела быть желанной — и оставаться недосягаемой.
Росла актрисой
Татьяна Бестаева родилась 13 июня 1937 года в Осетии, но свое детство провела в Москве, куда семья переехала, когда ей было три года. Она выросла в творческой среде: ее отец, Ладо Бестаев, был известным актером советского кино 1920-х годов, прославившимся главными ролями в фильмах "Абрек Заур", "Закон гор" и "Зелим-хан". Восхищаясь отцом, Татьяна мечтала пойти по его стопам и стать актрисой. По характеру и внешности она была похожа на него — энергичной и харизматичной, хотя в школе училась не слишком хорошо.
Родившись в творческой семье, Татьяна была словно обречена на актерскую карьеру. После окончания школы она поступила на актерский факультет ВГИКа. Еще будучи студенткой, в двадцать лет она получила приглашение сняться в фильме "Матрос с кометой", что стало ее дебютом в кино. Критики сразу отметили ее талант, однако преподаватели института советовали ей сосредоточиться на театре и забыть о съемках в кино. Более того, из-за несогласия с педагогами Татьяна даже провалила экзамены и осталась на второй год. Но она не послушалась советов и тайком сыграла в фильмах "Мост перейти нельзя" и "Роман с Франческо", которые также принесли ей известность. Тем не менее до настоящей звездной роли ей еще предстояло дойти.
© Мосфильм (1958)Кадр из фильма "Матрос с "Кометы"
© Мосфильм (1958)
Кадр из фильма "Матрос с "Кометы"
Татьяна была необычайно красивой девушкой, способной вдохновить одним лишь взглядом. Однако ее характер был непростым. Несмотря на это, она считала своей лучшей подругой Людмилу Гурченко — тоже красивую, харизматичную и популярную актрису, перед которой открывались многие двери. Между ними порой возникала соперничество.
Гурченко не скрывала, что временами завидовала Бестаевой. В своей книге "Аплодисменты" она вспоминала: "Когда я увидела Таню, почему-то съеживалась и всегда уступала дорогу ее красоте. Боже мой, что начиналось на Киевской киностудии! Как только Таня выходила, нет, вынимала свою красивую ножку из машины — это был настоящий фурор. В студии появлялась бело-розовая блондинка с гувернанткой-секретаршей в сереньком платьице с белым воротничком. В итоге Таню утверждали без проб, а мне отказывали или говорили, что посмотрят позже".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь"
Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме "Карнавальная ночь"
Образ секс-символа противоречил тому, что внутри
Несмотря на свою внешнюю привлекательность, Татьяна Бестаева была скромной и сдержанной натурой. Образ "секс-символа" ей приписывали окружающие, а ее завораживающий взгляд покорял зрителей. Среди ее поклонников был и Иосиф Кобзон, который при первой встрече влюбился в актрису. В то время он был свободен, и между ними завязались отношения. Кобзон познакомил Татьяну со своими близкими и строил планы на брак, однако вскоре пара рассталась.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАртисты Татьяна Бестаева в роли Лены и Глеб Романов в роли Сергея Чайкина в фильме "Песня"
Артисты Татьяна Бестаева в роли Лены и Глеб Романов в роли Сергея Чайкина в фильме "Песня"
Инициатором разрыва стала сама Бестаева. Она объясняла, что в то время ей было чуть больше тридцати, а Кобзону — немного больше. Оба только начинали свои творческие пути: она в кино, он в музыке. Татьяна опасалась, что личная жизнь помешает ее карьере. Кроме того, она заметила холодное отношение семьи Кобзона к себе. Понимая, что их жизненные планы расходятся — она стремилась к успеху в искусстве, а он ставил на первое место семью и детей — актриса решила не жертвовать своей мечтой ради отношений.
Хотя Кобзон был отвергнут, он с теплотой вспоминал их роман почти до конца жизни и признавался, что не испытывал подобных чувств к другим женщинам.
В 1960–70-х годах Татьяна Бестаева была одной из самых красивых и загадочных актрис Советского Союза. Она любила выделяться и привлекать внимание публики. Настоящую известность ей принес фильм "Тени забытых предков", где требовалось продемонстрировать не только актерский талант, но и женскую красоту. Несмотря на первоначальные сомнения и стеснение из-за откровенных сцен, Бестаева полюбила внимание и статус самой красивой актрисы страны подтвердил ее успех.
Она обожала модно одеваться и блистать не только на сцене и в кино, но и в повседневной жизни. В условиях дефицита это казалось необычным, и ходили слухи, что актрису поддерживают иностранные поклонники. Среди них называли таких звезд, как Питер Устинов и Жерар Депардье. Французский актер, младший ее на 11 лет, действительно проявлял к ней симпатию, но Татьяна не воспринимала его всерьез, называя "маленьким, рыжим, неказистым французским мальчиком с утиным носом".
© Getty Images / Francois LOCHONЖерар Депардье
© Getty Images / Francois LOCHON
Жерар Депардье
Долго не могла найти женского счастья
Татьяна Бестаева была не только красивой и успешной актрисой, но и женщиной, чья личная жизнь долгое время оставалась сложной и непростой. Несмотря на множество поклонников и три официальных брака, ей долго не удавалось обрести простое женское счастье. Только в последнем браке с Кириллом ей удалось построить крепкие и гармоничные отношения, которые продлились более двух десятилетий.
Кирилл был для Татьяны не просто супругом, а настоящей опорой и поддержкой. Она часто говорила о нем с глубокой благодарностью и любовью: "У него был замечательный характер — невероятно легкий и оптимистичный. Он был образованным, интеллигентным человеком, происходил из княжеского рода Одоевских. В театре Моссовета его просто обожали. Многие актрисы мне завидовали, а некоторые — черной завистью. Но он был только мой". Эти слова отражают не только ее восхищение мужем, но и ту уникальную связь, которая их объединяла.
Татьяна Бестаева
К сожалению, несмотря на взаимную любовь, Татьяне и Кириллу не удалось завести детей. Этот факт не омрачил их отношения, но оставил в душе актрисы особую грусть. Тем не менее, их совместная жизнь длилась 22 года, наполненных поддержкой, пониманием и счастьем, пока Кирилл не ушел из жизни вследствие болезни.
После смерти мужа Татьяна продолжала носить обручальное кольцо, которое стало для нее символом вечной любви и преданности. Когда ее спрашивали, когда же она снимет свадебное украшение, она с легкой улыбкой отвечала, что этого не случится никогда — ведь она навеки обручена с театром. Для Бестаевой это было не просто украшение, а знак глубокого чувства и связи с любимым делом и памятью о супруге.
Татьяна Бестаева прожила насыщенную и яркую жизнь, оставив значимый след в советском и российском кино и театре. Она скончалась в 2021 году на 85-м году жизни, оставив после себя наследие талантливой актрисы и женщины с большой, но порой непростой судьбой.
Актриса Татьяна Бестаева в 2009 году