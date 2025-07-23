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Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области

Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области - РИА Новости, 23.07.2025

Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области

Несколько БПЛА сбиты при попытке атаки ими промышленных объектов в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T07:00:00+03:00

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2025-07-23T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

происшествия

нижегородская область

глеб никитин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты при попытке атаки ими промышленных объектов в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале."Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Задействованные силы и средства успешно отразили атаку", - написал глава региона.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

нижегородская область

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Дарья Буймова

безопасность, происшествия, нижегородская область, глеб никитин