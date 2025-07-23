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Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области
Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области - РИА Новости, 23.07.2025
Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области
Несколько БПЛА сбиты при попытке атаки ими промышленных объектов в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T07:00:00+03:00
2025-07-23T07:00:00+03:00
2025-07-23T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Несколько БПЛА сбиты при попытке атаки ими промышленных объектов в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале."Сегодня ночью вражеские БПЛА вновь были направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Задействованные силы и средства успешно отразили атаку", - написал глава региона.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, происшествия, нижегородская область, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин
Украинские БПЛА пытались атаковать объекты в Нижегородской области
Украинские БПЛА пытались атаковать промышленные объекты в Нижегородской области