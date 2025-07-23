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Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:57 23.07.2025 (обновлено: 11:01 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/bespilotniki-2030756732.html
Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие
Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.07.2025
Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие
БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:57:00+03:00
2025-07-23T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
новочеркасск
ростовская область
вооруженные силы украины
происшествия
юрий слюсарь
степан разин
шахты
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он.Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь."В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание обломков, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники", - отметил Слюсарь.Также в Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской загорелись дом и сухая растительность на площади 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен, добавил Слюсарь."В Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ "Мечта" взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ "Орион" по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов - нежилой - получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.Слюсарь отметил, что в течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями."Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030341874.html
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новочеркасск
ростовская область
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новочеркасск, ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия, юрий слюсарь , степан разин, шахты, аксайский район
Специальная военная операция на Украине, Новочеркасск, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Юрий Слюсарь , Степан Разин, Шахты, Аксайский район
Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие

Три человека пострадали в Новочеркасске при ночной атаке украинских дронов

© Кадр видео очевидцаБПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск
БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Кадр видео очевидца
БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он.
Последствия атаки БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
После атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
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Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
"В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание обломков, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники", - отметил Слюсарь.
Также в Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской загорелись дом и сухая растительность на площади 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен, добавил Слюсарь.
Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ "Мечта" взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ "Орион" по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов - нежилой - получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.
Слюсарь отметил, что в течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями.
"Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовочеркасскРостовская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЮрий СлюсарьСтепан РазинШахтыАксайский район
 
 
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