Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие
Три человека пострадали в Новочеркасске при ночной атаке украинских дронов
© Кадр видео очевидцаБПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск
© Кадр видео очевидца
БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он.
Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
"В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание обломков, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники", - отметил Слюсарь.
Также в Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской загорелись дом и сухая растительность на площади 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен, добавил Слюсарь.
"В Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ "Мечта" взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ "Орион" по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов - нежилой - получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.
Слюсарь отметил, что в течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями.
"Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора.
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