https://ria.ru/20250723/bespilotniki-2030756732.html

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.07.2025

Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие

БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:57:00+03:00

2025-07-23T06:57:00+03:00

2025-07-23T11:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

новочеркасск

ростовская область

вооруженные силы украины

происшествия

юрий слюсарь

степан разин

шахты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030786655_0:51:665:425_1920x0_80_0_0_b97e28c18d34427a0a3d9070818d2278.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ ночью атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области, ранены три человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие", - написал он.Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь."В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание обломков, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника - по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники", - отметил Слюсарь.Также в Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской загорелись дом и сухая растительность на площади 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен, добавил Слюсарь."В Мясниковском районе в СНТ "Дружба" загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ "Мечта" взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ "Орион" по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов - нежилой - получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", - подчеркнул врио губернатора.Слюсарь отметил, что в течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями."Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250721/bespilotniki-2030341874.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новочеркасск

ростовская область

шахты

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новочеркасск, ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия, юрий слюсарь , степан разин, шахты, аксайский район