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ПВО сбила беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/bespilotnik--2030762332.html
ПВО сбила беспилотник в Калужской области
ПВО сбила беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 23.07.2025
ПВО сбила беспилотник в Калужской области
ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T08:11:00+03:00
2025-07-23T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
кировское (донецкая область)
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщало, что один БПЛА сбит над территорией Калужской области. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА на территории Кировского и Барятинского районов", - написал глава региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калужская область
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калужская область, владислав шапша, кировское (донецкая область), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Кировское (Донецкая область), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила беспилотник в Калужской области

ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что один БПЛА сбит над территорией Калужской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА на территории Кировского и Барятинского районов", - написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаКировское (Донецкая область)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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