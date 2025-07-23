https://ria.ru/20250723/bespilotnik--2030762332.html

ПВО сбила беспилотник в Калужской области

ПВО сбила беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 23.07.2025

ПВО сбила беспилотник в Калужской области

ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T08:11:00+03:00

2025-07-23T08:11:00+03:00

2025-07-23T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

кировское (донецкая область)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ПВО сбила еще один БПЛА на территории Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее Минобороны РФ сообщало, что один БПЛА сбит над территорией Калужской области. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА на территории Кировского и Барятинского районов", - написал глава региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250723/udary-2030762083.html

калужская область

кировское (донецкая область)

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калужская область, владислав шапша, кировское (донецкая область), министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность