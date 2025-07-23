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Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали - РИА Новости, 23.07.2025
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18:31 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/belorussiya-2030923808.html
Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали
Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали - РИА Новости, 23.07.2025
Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали
Завершена рекогносцировка, согласованы районы размещения войск и полигоны для предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T18:31:00+03:00
2025-07-23T18:31:00+03:00
безопасность
белоруссия
россия
европа
виктор хренин
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Завершена рекогносцировка, согласованы районы размещения войск и полигоны для предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко. "Мы фактически вступили в завершающую фазу подготовки к основному мероприятию текущего года — совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Завершена заключительная рекогносцировка, в ходе которой мы согласовали районы размещения войск, развертывание пунктов управления, а также определили участки местности и полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов учения", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны в Telegram-канале министерства. Он отметил, что "на сегодня все эти объекты, подготовленные в инженерном отношении, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем и закладываем в замысел учения, и готовы к приему прибывающих войск для того, чтобы проводить мероприятия и отработать весь комплекс учебно-боевых задач". "Сегодняшняя рекогносцировка прошла планово. Я удовлетворен работой всех наших заинтересованных лиц и всех ответственных, кто ее готовил и проводил. Фактически мы готовы к приему войск и к началу учений в установленные сроки", - подчеркнул начальник генштаба. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. Изначально, в начале этого года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.
https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html
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безопасность, белоруссия, россия, европа, виктор хренин
Безопасность, Белоруссия, Россия, Европа, Виктор Хренин
Районы для размещения войск на белорусско-российских учениях согласовали

В Белоруссии согласовали районы для размещения войск на учениях "Запад-2025"

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Завершена рекогносцировка, согласованы районы размещения войск и полигоны для предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" в Белоруссии, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.
"Мы фактически вступили в завершающую фазу подготовки к основному мероприятию текущего года — совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025". Завершена заключительная рекогносцировка, в ходе которой мы согласовали районы размещения войск, развертывание пунктов управления, а также определили участки местности и полигоны, где будет происходить основной розыгрыш эпизодов учения", - приводит слова Муравейко пресс-служба минобороны в Telegram-канале министерства.
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Он отметил, что "на сегодня все эти объекты, подготовленные в инженерном отношении, соответствуют тем требованиям, которые мы предъявляем и закладываем в замысел учения, и готовы к приему прибывающих войск для того, чтобы проводить мероприятия и отработать весь комплекс учебно-боевых задач".
"Сегодняшняя рекогносцировка прошла планово. Я удовлетворен работой всех наших заинтересованных лиц и всех ответственных, кто ее готовил и проводил. Фактически мы готовы к приему войск и к началу учений в установленные сроки", - подчеркнул начальник генштаба.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
Изначально, в начале этого года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.
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БезопасностьБелоруссияРоссияЕвропаВиктор Хренин
 
 
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