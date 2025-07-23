https://ria.ru/20250723/baza-2030849424.html

Полицейских по делу главреда Baza доставили в Москву

Полицейских по делу главреда Baza доставили в Москву - РИА Новости, 23.07.2025

Полицейских по делу главреда Baza доставили в Москву

Полицейских, которые проходят по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, доставили в Москву для... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:37:00+03:00

2025-07-23T14:37:00+03:00

2025-07-23T14:40:00+03:00

москва

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

telegram-канал baza

глеб трифонов

обыски в офисе telegram-канала baza

краснодарский край

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейских, которые проходят по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взятки, доставили в Москву для проведения следственных действий, сообщила защита главреда.Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Полиция пришла с обысками в офис и в квартиру главреда. Кроме того, в рамках дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые, предположительно, передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza. "Сотрудников полиции, проходящих по делу "Базы", из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - говорится в Telegram-канале "Михальчик и партнеры ЮК". Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким судом Москвы об аресте Трифонова. Ему вменяется часть 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Свою вину главред не признает. Как сообщали в столичном СК, в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030774056.html

https://ria.ru/20250723/redaktor-2030782806.html

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красноярский край

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