https://ria.ru/20250723/banki-2030753803.html

Банки рассказали о снижении ставок по вкладам

Банки рассказали о снижении ставок по вкладам - РИА Новости, 23.07.2025

Банки рассказали о снижении ставок по вкладам

Некоторые банки перед пятничным заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке снизили ставки по вкладам, еще ряд планируют сделать это в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T06:01:00+03:00

2025-07-23T06:01:00+03:00

2025-07-23T06:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

газпромбанк

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Некоторые банки перед пятничным заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке снизили ставки по вкладам, еще ряд планируют сделать это в ближайшее время, в том числе и после решения регулятора, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации и проанализировав их материалы. Ранее в июле Сбербанк снизил ставки по вкладам на 1,5-2,5 процентного пункта, максимальная 18% теперь только на вклад сроком четыре месяца. ВТБ также снизил ставки по рублевым вкладам на 1,2 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%. Газпромбанк снизил максимальную ставку по вкладу в рублях на 0,3 процентного пункта, максимальная ставка теперь 17,3%, следует из анализа данных в мобильном приложении банка. "МТС банк" планирует в ближайшее время пересмотреть ставки как по вкладам, так и по накопительным счетам", - рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что минимальная ставка по рублевым вкладам – 4% годовых по вкладу с возможностью пополнения и снятия при размещении на срок 24 месяца. Максимальная ставка – до 24% годовых действует по специальному вкладу с накопительным страхованием жизни. Для получения такой ставки клиенту необходимо приобрести инвестиционный продукт. Минимальная ставка не менялась за последние полгода. Максимальная менялась в след за движениями рынка и ключевой ставки Банка России. ПСБ сообщил, что в настоящее время максимальная ставка по вкладам в составляет 18,2% годовых по продукту "Мой доход" при размещении средств на полгода, минимальная ставка - 14% годовых - по вкладу "Мои возможности" на сроках от трех месяцев до года. С начала года с учетом складывающейся на рынке депозитов конъюнктуры снижение максимальной депозитной ставки в ПСБ составило 4,3 процентного пункта пункта, а минимальная ставка, наоборот, выросла на 4,6 процентного пункта. "Решение о дальнейшем изменении условий по сберегательным продуктам будет приниматься после ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке", - также указали в пресс-службе ПСБ. В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что последнее снижение ставок по вкладам было 4 июля, по накопительному счету ставки были скорректированы 25 июня. На данный момент максимальная ставка по вкладам в банке составляет 20% годовых. "Дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от динамики портфеля, рыночной конъюнктуры и корректировок ключевой ставки", - добавили там. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу 25 июля.

https://ria.ru/20250719/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250721/sberbank-2030411290.html

https://ria.ru/20250721/vklad-2030431473.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк