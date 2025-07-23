https://ria.ru/20250723/bank-2030927972.html

Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск

Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск - РИА Новости, 23.07.2025

Заочно арестованного учредителя банка "Интеркоммерц" объявили в розыск

Заочно арестованный учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский объявлен в розыск, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:39:00+03:00

2025-07-23T18:39:00+03:00

2025-07-23T19:53:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030912848_0:234:3084:1968_1920x0_80_0_0_7ebda6d058ed010d6d7bf5edc5a58db3.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заочно арестованный учредитель банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский объявлен в розыск, сообщается на сайте ведомства. "Крыжановский Павел... 13.05.1963... Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Ранее в среду, 23 июля, Басманный суд Москвы сообщил РИА Новости, что суд заочно арестовал учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере. В суде добавили, что срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия