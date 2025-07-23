https://ria.ru/20250723/ataki-2030806892.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 23.07.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области более 90 раз беспилотниками, один человек погиб, трое взрослых и трое детей... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T12:33:00+03:00

2025-07-23T12:33:00+03:00

2025-07-23T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области более 90 раз беспилотниками, один человек погиб, трое взрослых и трое детей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 59 боеприпасов и зафиксированы атаки 96 беспилотниками, из них 40 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, тракторе и 20 транспортных средствах. "В Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке FPV-дрона... Вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, пострадавший в селе Новоалександровка в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль 19 июля... В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 22 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. Вчера в больнице скончался мужчина, пострадавший утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка. В посёлке Уразово мужчина получил ранения при детонации дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе три села атакованы по одному беспилотнику, в Волоконовском районе два населенных пункта атакованы двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 7 БПЛА, в Шебекинском округе совершены атаки 34 беспилотников и обстрел одним снарядом, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе… подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 48 боеприпасов, и атакам 27 беспилотников, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка в результате прилёта снаряда пострадали три человека. Двое из них — несовершеннолетние… Вчера в детскую областную клиническую больницу обратилась мама с ребёнком, который пострадал вследствие сдетонировавшего недалеко дрона 21 июля в посёлке Ракитное. У трёхлетнего мальчика врачи диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение будет продолжать в амбулаторных условиях", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030805387.html

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