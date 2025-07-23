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Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 23.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 23.07.2025 (обновлено: 12:34 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ataki-2030806892.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 23.07.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области более 90 раз беспилотниками, один человек погиб, трое взрослых и трое детей... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T12:33:00+03:00
2025-07-23T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области более 90 раз беспилотниками, один человек погиб, трое взрослых и трое детей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 59 боеприпасов и зафиксированы атаки 96 беспилотниками, из них 40 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, тракторе и 20 транспортных средствах. "В Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке FPV-дрона... Вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, пострадавший в селе Новоалександровка в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль 19 июля... В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 22 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. Вчера в больнице скончался мужчина, пострадавший утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка. В посёлке Уразово мужчина получил ранения при детонации дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе три села атакованы по одному беспилотнику, в Волоконовском районе два населенных пункта атакованы двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 7 БПЛА, в Шебекинском округе совершены атаки 34 беспилотников и обстрел одним снарядом, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе… подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 48 боеприпасов, и атакам 27 беспилотников, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка в результате прилёта снаряда пострадали три человека. Двое из них — несовершеннолетние… Вчера в детскую областную клиническую больницу обратилась мама с ребёнком, который пострадал вследствие сдетонировавшего недалеко дрона 21 июля в посёлке Ракитное. У трёхлетнего мальчика врачи диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение будет продолжать в амбулаторных условиях", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030805387.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 7 районов Белгородской области более 90 раз беспилотниками, один человек погиб, трое взрослых и трое детей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 59 боеприпасов и зафиксированы атаки 96 беспилотниками, из них 40 сбиты и подавлены. Различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 10 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, тракторе и 20 транспортных средствах.
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22 июня 2022, 17:18
"В Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атаке FPV-дрона... Вчера в медицинское учреждение обратился мужчина, пострадавший в селе Новоалександровка в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль 19 июля... В Валуйском муниципальном округе… совершены атаки 22 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. Вчера в больнице скончался мужчина, пострадавший утром в результате удара беспилотника по автомобилю в хуторе Леоновка. В посёлке Уразово мужчина получил ранения при детонации дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе три села атакованы по одному беспилотнику, в Волоконовском районе два населенных пункта атакованы двумя FPV-дронами. В Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 7 БПЛА, в Шебекинском округе совершены атаки 34 беспилотников и обстрел одним снарядом, уточнил губернатор.
"В Краснояружском районе… подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпущено 48 боеприпасов, и атакам 27 беспилотников, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка в результате прилёта снаряда пострадали три человека. Двое из них — несовершеннолетние… Вчера в детскую областную клиническую больницу обратилась мама с ребёнком, который пострадал вследствие сдетонировавшего недалеко дрона 21 июля в посёлке Ракитное. У трёхлетнего мальчика врачи диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, лечение будет продолжать в амбулаторных условиях", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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