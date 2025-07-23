Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 23.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 23.07.2025 (обновлено: 11:56 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/ataka-2030792948.html
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 23.07.2025
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке
В Крыму зафиксировали масштабную DDoS-атаку на операторов связи, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:20:00+03:00
2025-07-23T11:56:00+03:00
республика крым
технологии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В Крыму зафиксировали масштабную DDoS-атаку на операторов связи, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики."В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", — говорится в релизе.В ведомстве предупредили, что некоторые сервисы временно могут быть недоступны для пользователей.Это не первый случай кибератак в Крыму. Крупные операторы связи подверглись DDoS-атаке 11 января, а неделю спустя — оператор связи "Миранда" (бренд "МирТелеком").
https://ria.ru/20250723/zhiteli-2030784356.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, технологии, происшествия
Республика Крым, Технологии, Происшествия
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке

Операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБазовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В Крыму зафиксировали масштабную DDoS-атаку на операторов связи, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики.
Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", — говорится в релизе.
В ведомстве предупредили, что некоторые сервисы временно могут быть недоступны для пользователей.
Это не первый случай кибератак в Крыму. Крупные операторы связи подверглись DDoS-атаке 11 января, а неделю спустя — оператор связи "Миранда" (бренд "МирТелеком").
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Новосибирске пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
10:50
 
Республика КрымТехнологииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала