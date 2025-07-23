https://ria.ru/20250723/ataka-2030792948.html
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке - РИА Новости, 23.07.2025
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке
В Крыму зафиксировали масштабную DDoS-атаку на операторов связи, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики. РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T11:20:00+03:00
2025-07-23T11:20:00+03:00
2025-07-23T11:56:00+03:00
республика крым
технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. В Крыму зафиксировали масштабную DDoS-атаку на операторов связи, сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи республики."В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия", — говорится в релизе.В ведомстве предупредили, что некоторые сервисы временно могут быть недоступны для пользователей.Это не первый случай кибератак в Крыму. Крупные операторы связи подверглись DDoS-атаке 11 января, а неделю спустя — оператор связи "Миранда" (бренд "МирТелеком").
https://ria.ru/20250723/zhiteli-2030784356.html
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республика крым, технологии, происшествия
Республика Крым, Технологии, Происшествия
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке
Операторы связи в Крыму подверглись массированной DDoS-атаке