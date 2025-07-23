https://ria.ru/20250723/asfalt-2030798951.html

На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 70% асфальта

На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 70% асфальта - РИА Новости, 23.07.2025

На Третьем транспортном кольце в Москве заменили 70% асфальта

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:59:00+03:00

2025-07-23T11:59:00+03:00

2025-07-23T11:59:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 70% работ по замене асфальта на Третьем транспортном кольце… Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы масштабные работы на Третьем транспортном кольце - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем 16 участков общей площадью порядка 700 тысяч квадратных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы уже завершены на девяти объектах, в том числе Остаповской развязке, Автозаводской улице в границах ТТК, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, участках внешнего и внутреннего кольца от Волгоградского проспекта до Автозаводской улицы в обе стороны. В настоящее время работы ведутся на участке от Комсомольского проспекта до Бережковского моста и в Гагаринском тоннеле. В ремонте на ТТК задействованы более 200 специалистов и свыше 100 единиц специализированной техники. "Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков. Он пояснил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20250721/kholmy-2030602685.html

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москва, петр бирюков