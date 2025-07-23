https://ria.ru/20250723/armija-2030860484.html

ЦАХАЛ признала случайной атаку на церковь в Газе

ЦАХАЛ признала случайной атаку на церковь в Газе - РИА Новости, 23.07.2025

ЦАХАЛ признала случайной атаку на церковь в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование атаки на церковь Святого Семейства в городе Газа, признав ее случайной и непреднамеренной, сообщила в... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T15:19:00+03:00

2025-07-23T15:19:00+03:00

2025-07-23T15:19:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила расследование атаки на церковь Святого Семейства в городе Газа, признав ее случайной и непреднамеренной, сообщила в среду армейская пресс-служба. "Вчера (во вторник - ред.) Южное командование завершило расследование минометного обстрела церкви Святого Семейства в городе Газа, произошедшего в четверг, 17 июля 2025 года. В ходе расследования выяснилось, что во время оперативных действий войск ЦАХАЛ в районе города Газа церковь была случайно поражена из-за непреднамеренного отклонения боеприпаса. В результате удара было повреждено строение и ранены несколько мирных жителей Газы", - говорится в сообщении. Военные отметили, что после инцидента "были внесены коррективы" для повышения точности огня, а также уточнены правила открытия огня вблизи религиозных объектов и других гражданских строений. В минувший четверг Армия обороны Израиля признала, что в ходе боевых действий в секторе Газа осколки одного из снарядов случайно попали в единственную католическую церковь на территории анклава. Латинский патриархат Иерусалима сообщил, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали три человека, а еще девять пострадали. В пятницу на территорию прихода прибыли латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и глава Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III, доставившие в сектор Газа 500 тонн гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20250707/gaza-2027664201.html

https://ria.ru/20250709/izrail-2028200757.html

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в мире, израиль, иерусалим, феофил iii (патриарх иерусалимский), иерусалимская православная церковь