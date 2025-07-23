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Ереван прокомментировал решение стокгольмского арбитража по электросетям - РИА Новости, 23.07.2025
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13:53 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/armeniya-2030836691.html
Ереван прокомментировал решение стокгольмского арбитража по электросетям
Ереван прокомментировал решение стокгольмского арбитража по электросетям - РИА Новости, 23.07.2025
Ереван прокомментировал решение стокгольмского арбитража по электросетям
Правительство Армении выступило с оговорками по решению международного стокгольмского арбитража по компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T13:53:00+03:00
2025-07-23T13:53:00+03:00
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
ташир
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Правительство Армении выступило с оговорками по решению международного стокгольмского арбитража по компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявив, что уважает вердикт инстанции, но подчеркивает, что в этом вопросе нужно руководствоваться законодательством страны. Ранее совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли процесс против правительства Армении в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения в отношении ЗАО "Электросети Армении" законодательных поправок, направленных на национализацию компании, а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. "Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства. В кабмине не уточнили, какие армянские законы и международные договора противоречат решению арбитражного суда Ранее председатель совета директоров компании Нарек Карапетян сообщил, что арбитражный суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании. На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html
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армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, ташир , в мире
Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Ташир , В мире
Ереван прокомментировал решение стокгольмского арбитража по электросетям

Правительство Армении заявило, что уважает решение арбитража по электросетям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Правительство Армении выступило с оговорками по решению международного стокгольмского арбитража по компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявив, что уважает вердикт инстанции, но подчеркивает, что в этом вопросе нужно руководствоваться законодательством страны.
Ранее совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли процесс против правительства Армении в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения в отношении ЗАО "Электросети Армении" законодательных поправок, направленных на национализацию компании, а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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2 июля, 11:39
"Уважая обеспечительные меры, применяемые решениями иностранных арбитражей, каждый вместе с тем обязан руководствоваться также законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и порядок признания и исполнения арбитражных решений", - говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства. В кабмине не уточнили, какие армянские законы и международные договора противоречат решению арбитражного суда
Ранее председатель совета директоров компании Нарек Карапетян сообщил, что арбитражный суд запретил правительству Армении конфисковать или продавать активы "Электросетей Армении", менять состав органов управления, отзывать лицензию и каким-либо образом ограничивать нормальную деятельность компании.
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23 июня, 22:40
На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Карапетян обвинил Пашиняна в провальной внешней политике
21 июля, 10:55
 
АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииТаширВ мире
 
 
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