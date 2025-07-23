https://ria.ru/20250723/arest-2030936160.html

Греция выдала ордер на арест олигарха Плахотнюка

Греция выдала ордер на арест олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 23.07.2025

Греция выдала ордер на арест олигарха Плахотнюка

Прокуратура Греции выдала ордер на арест олигарха Владимира Плахотнюка на 40 дней, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии. РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:52:00+03:00

2025-07-23T18:52:00+03:00

2025-07-23T18:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура Греции выдала ордер на арест олигарха Владимира Плахотнюка на 40 дней, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии. Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка. "Греческая прокуратура выдала ордер на арест обвиняемого (Плахотнюка - ред.) сроком на 40 суток, этот срок предусмотрен Европейской конвенцией о выдаче для направления запроса об экстрадиции. Решение может быть обжаловано", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры. Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20250722/plakhotnyuk-2030627924.html

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030930972.html

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в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк, интерпол