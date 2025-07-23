Суд заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц" по делу о растрате
Суд в Москве заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц" Крыжановского
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТабличка отделения ООО КБ "Интеркоммерц" в Москве
Табличка отделения ООО КБ "Интеркоммерц" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Павла Крыжановского
© МВД России
Ориентировка на розыск Павла Крыжановского
Он добавил, что срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
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