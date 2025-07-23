https://ria.ru/20250723/arest-2030910778.html

Суд заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц" по делу о растрате

Суд заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц" по делу о растрате - РИА Новости, 23.07.2025

Суд заочно арестовал учредителя банка "Интеркоммерц" по делу о растрате

Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:51:00+03:00

2025-07-23T17:51:00+03:00

2025-07-23T18:28:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павла Крыжановского по делу о присвоении денежных средств в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крыжановского Павла Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250721/predsedatel-2030413880.html

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москва, происшествия