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Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении - РИА Новости, 23.07.2025
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16:20 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/arest-2030878056.html
Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении
Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении - РИА Новости, 23.07.2025
Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении
Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, а также двум другим фигурантам дела,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T16:20:00+03:00
2025-07-23T16:20:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
назрановский район
россия
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, а также двум другим фигурантам дела, обвиняемым в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в среду в суде. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников: Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В апреле 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 июля, а Арчакову – до 25 июня, затем – до 25 июля. В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". "Суд продлил срок содержания под стражей всем троим обвиняемым на два месяца – до 25 сентября 2025 года", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия
Происшествия, Республика Ингушетия, Назрановский район, Россия
Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении

Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" Цечоеву по делу о хищении 66 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, а также двум другим фигурантам дела, обвиняемым в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в среду в суде.
В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников: Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В апреле 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 июля, а Арчакову – до 25 июня, затем – до 25 июля.
В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго".
"Суд продлил срок содержания под стражей всем троим обвиняемым на два месяца – до 25 сентября 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Суд продлил арест фигуранту дела о хищении на Соловках
23 октября 2024, 01:40
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияНазрановский районРоссия
 
 
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