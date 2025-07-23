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Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении

Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении - РИА Новости, 23.07.2025

Суд продлил арест экс-главе "Ингушэнерго" по делу о хищении

Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, а также двум другим фигурантам дела,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:20:00+03:00

2025-07-23T16:20:00+03:00

2025-07-23T16:20:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

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россия

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, а также двум другим фигурантам дела, обвиняемым в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, сообщили РИА Новости в среду в суде. В октябре 2024 года Магасский районный суд арестовал бывшего гендиректора "Ингушэнерго" Адама Цечоева и двух его подельников: Хусена Цечоева и Магомеда Арчакова по делу о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В апреле 2025 года арест обоим Цечоевым продлили до 25 июля, а Арчакову – до 25 июня, затем – до 25 июля. В январе УФСБ РФ по Ингушетии сообщало, что по уголовному делу арестованы восемь бывших и действующих сотрудников ПАО "Россети Северный Кавказ" и его филиала "Ингушэнерго". "Суд продлил срок содержания под стражей всем троим обвиняемым на два месяца – до 25 сентября 2025 года", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241023/sud-1979450288.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия, назрановский район, россия