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Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку у Киевского вокзала

Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку у Киевского вокзала - РИА Новости, 23.07.2025

Суд арестовал мужчину, напавшего на девушку у Киевского вокзала

Дорогомиловский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T16:13:00+03:00

2025-07-23T16:13:00+03:00

2025-07-23T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Новосёлов Андрей Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде. Там подчеркнули, что мужчина напал на девушку в районе площади Киевского вокзала после отказа знакомства.

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россия, москва, происшествия