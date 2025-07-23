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Суд оштрафовал блогера, у которого изъяли льва Хариса

Суд оштрафовал блогера, у которого изъяли льва Хариса - РИА Новости, 23.07.2025

Суд оштрафовал блогера, у которого изъяли льва Хариса

Суд Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал блогера из Сургута, у которого изъяли льва по кличке Харис, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T11:00:00+03:00

2025-07-23T11:00:00+03:00

2025-07-23T12:01:00+03:00

россия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал блогера из Сургута, у которого изъяли льва по кличке Харис, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка о возможном жестоком обращении с животным. Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом Харисом – неправда, предположив, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, месячные затраты на "годовалого африканского льва" составляют около 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, сам зверь гуляет только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что язв на теле Хариса нет, ест он мясо и "никакого кошачьего корма", а еще в марте принял решение поместить его в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурга – куда-нибудь поближе, чтобы навещать. Позднее Магомедов подтвердил агентству, что льва у него изъяли. Как отмечает суд, ссылаясь на материалы дела, подобное содержание льва создавало угрозу безопасности жизни людей. "На заседание Магомедов не явился. Его действия суд квалифицировал по статье 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу РФ или охраняемых международными договорами РФ – ред.), назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей с конфискацией дикого животного – льва", – говорится в сообщении инстанции. В пресс-службе окружного управления МВД РИА Новости добавили, что проверка о возможном жестоком обращении со львом окончена, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. "Основания для возбуждения дела отсутствуют, информация о жестком обращении с животным не нашла объективного подтверждения", – сказала собеседница агентства.Также ранее в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора подтверждали РИА Новости, что льва изъяли у жителя Сургута в рамках возбужденного дела об административном правонарушении и до принятия судом решения о конфискации временно передали в благотворительный фонд "Благодарность" в Нефтеюганском районе.

https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html

https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html

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россия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество