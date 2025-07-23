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Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии - РИА Новости, 23.07.2025
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06:38 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/arest-2030755868.html
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии - РИА Новости, 23.07.2025
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии
Заельцовский районный суд Новосибирска продлил до 27 сентября срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:38:00+03:00
2025-07-23T06:38:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска продлил до 27 сентября срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Заельцовским районным судом Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковника полиции Курбанова Ровшана, обвиняемого по пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Обвиняемый останется в СИЗО до 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Арестован Курбанов был 29 мая. По данным пресс-службы судов, Курбанов обвиняется в том, что он, являясь начальником ФГКУ "Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", 30 апреля 2025 года через мессенджер WhatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" и потребовал передать ему взятку в виде стройматериалов на сумму более 293 тысяч рублей, за совершение неких незаконных действий в пользу взяткодателя. Курбанов возглавлял управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года.
https://ria.ru/20250722/arest-2030603518.html
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Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), WhatsApp Inc.
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии

Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии Курбанова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска продлил до 27 сентября срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Заельцовским районным судом Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковника полиции Курбанова Ровшана, обвиняемого по пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Обвиняемый останется в СИЗО до 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову
Вчера, 13:27
Арестован Курбанов был 29 мая.
По данным пресс-службы судов, Курбанов обвиняется в том, что он, являясь начальником ФГКУ "Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", 30 апреля 2025 года через мессенджер WhatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" и потребовал передать ему взятку в виде стройматериалов на сумму более 293 тысяч рублей, за совершение неких незаконных действий в пользу взяткодателя.
Курбанов возглавлял управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года.
Виктор Стригунов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Экс-замглавы Росгвардии получил 66 миллионов рублей взяток
7 июля, 16:58
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)WhatsApp Inc.
 
 
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