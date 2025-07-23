https://ria.ru/20250723/arest-2030755868.html
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии - РИА Новости, 23.07.2025
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии
Заельцовский районный суд Новосибирска продлил до 27 сентября срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T06:38:00+03:00
2025-07-23T06:38:00+03:00
2025-07-23T06:38:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 июл - РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска продлил до 27 сентября срок содержания под стражей начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, подозреваемого в получении взятки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. "Заельцовским районным судом Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области полковника полиции Курбанова Ровшана, обвиняемого по пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Обвиняемый останется в СИЗО до 27 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Арестован Курбанов был 29 мая. По данным пресс-службы судов, Курбанов обвиняется в том, что он, являясь начальником ФГКУ "Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российский Федерации по Новосибирской области", 30 апреля 2025 года через мессенджер WhatsApp позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" и потребовал передать ему взятку в виде стройматериалов на сумму более 293 тысяч рублей, за совершение неких незаконных действий в пользу взяткодателя. Курбанов возглавлял управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года.
https://ria.ru/20250722/arest-2030603518.html
https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027713754.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), whatsapp inc.
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), WhatsApp Inc.
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии
Суд продлил арест главы новосибирского управления охраны Росгвардии Курбанова