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Суд продлил домашний арест начальнику управления капстроительства Бурятии - РИА Новости, 23.07.2025
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04:59 23.07.2025
https://ria.ru/20250723/arest-2030750498.html
Суд продлил домашний арест начальнику управления капстроительства Бурятии
Суд продлил домашний арест начальнику управления капстроительства Бурятии - РИА Новости, 23.07.2025
Суд продлил домашний арест начальнику управления капстроительства Бурятии
Советский районный суд Улан-Удэ продлил на два месяца домашний арест начальнику управления капитального строительства Бурятии Анатолию Урбанову, обвиняемому в... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T04:59:00+03:00
2025-07-23T04:59:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил на два месяца домашний арест начальнику управления капитального строительства Бурятии Анатолию Урбанову, обвиняемому в превышении полномочий, сообщает пресс-служба суда. Ранее суд сообщал, что Урбанов обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, он от лица возглавляемого учреждения необоснованно заключил допсоглашение с подрядчиком в лице ООО "Бурятпроектреставрация", что позволило перечислить компании дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством РФ размера аванса. В мае Урбанову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. "Советским районным судом Улан-Удэ по ходатайству следователя продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Урбанова… Урбанов пробудет под домашним арестом до 26 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20250721/arest-2030468628.html
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
Суд продлил домашний арест начальнику управления капстроительства Бурятии

Домашний арест главе управления капстроительства Бурятии продлили на два месяца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Советский районный суд Улан-Удэ продлил на два месяца домашний арест начальнику управления капитального строительства Бурятии Анатолию Урбанову, обвиняемому в превышении полномочий, сообщает пресс-служба суда.
Ранее суд сообщал, что Урбанов обвиняется в превышении полномочий. По версии следствия, он от лица возглавляемого учреждения необоснованно заключил допсоглашение с подрядчиком в лице ООО "Бурятпроектреставрация", что позволило перечислить компании дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством РФ размера аванса. В мае Урбанову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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"Советским районным судом Улан-Удэ по ходатайству следователя продлена мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Урбанова… Урбанов пробудет под домашним арестом до 26 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
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