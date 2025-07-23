https://ria.ru/20250723/alekhin-2030848322.html

Более 2,8 тыс обращений поступило в МФЦ Ростовской области по теме СВО

Более 2,8 тыс обращений поступило в МФЦ Ростовской области по теме СВО - РИА Новости, 23.07.2025

Более 2,8 тыс обращений поступило в МФЦ Ростовской области по теме СВО

Более 2,8 тысячи военнослужащих и членов их семей обратились в МФЦ Ростовской области за консультациями и оформлением мер поддержки в текущем году, сообщил... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T14:32:00+03:00

2025-07-23T14:32:00+03:00

2025-07-23T14:32:00+03:00

ростовская область

ростовская область

мфц (многофункциональный центр)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости. Более 2,8 тысячи военнослужащих и членов их семей обратились в МФЦ Ростовской области за консультациями и оформлением мер поддержки в текущем году, сообщил журналистам и.о. министра цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области Алексей Алехин. "В настоящее время в МФЦ Ростовской области за получением мер поддержки по единому заявлению обратились 2829 заявителей: 1679 подали заявления, 1150 получили консультации, оформлено 1738 мер поддержки", - сказал он, отвечая на вопрос об обращениях в МФЦ участников СВО и членов их семей. Алехин уточнил, что наиболее востребованы компенсация ЖКУ членам семей военнослужащих, предоставление пособия на ребенка, компенсации за ЖКУ ветеранам боевых действий и предоставление электронного социального билета. Возможность для участников СВО и их семей оформить меры социальной поддержки в МФЦ Ростовской области была реализована в текущем году. В настоящее время в регионе предоставляется 70 мер поддержки регионального и муниципального уровней участникам СВО и членам их семей. Меры поддержки можно получить в МФЦ одним из трех способов: очно в окне приема, самостоятельно оформить электронную услугу в секторе пользовательского сопровождения, либо получить консультацию о способах получения услуги в органе власти.

https://ria.ru/20250722/brutto-2030669214.html

ростовская область

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ростовская область, мфц (многофункциональный центр)