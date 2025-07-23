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В Кривом Роге началась акция протеста против закона о НАБУ
В Кривом Роге началась акция протеста против закона о НАБУ - РИА Новости, 23.07.2025
В Кривом Роге началась акция протеста против закона о НАБУ
Акция протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началась в родном городе Владимира Зеленского... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T19:28:00+03:00
2025-07-23T19:28:00+03:00
2025-07-23T19:28:00+03:00
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Акция протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) началась в родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что по всей Украине в среду пройдут митинги против ограничения полномочий НАБУ. Позже телеканал "Общественное" сообщил, что акции протеста начались в Тернополе и Чернигове. "В Кривом Роге началась акция протеста после подписания закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. К митингу сейчас присоединились около 150 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ, Кривой Рог
В Кривом Роге началась акция протеста против закона о НАБУ
В Кривом Роге началась акция протеста против ограничения полномочий НАБУ