https://ria.ru/20250723/aktrisa-2030685215.html

"Выпивала с ним, чтобы помочь": что случилось со звездой "Угрюм-реки"

"Выпивала с ним, чтобы помочь": что случилось со звездой "Угрюм-реки" - РИА Новости, 23.07.2025

"Выпивала с ним, чтобы помочь": что случилось со звездой "Угрюм-реки"

Людмила Чурсина - главная актриса целой эпохи отечественной сцены. Даже ее биография напоминает киноленту: роскошная, горькая, но вдохновляющая. За спиной у нее РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T18:40:00+03:00

2025-07-23T18:40:00+03:00

2025-07-23T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Людмила Чурсина - главная актриса целой эпохи отечественной сцены. Даже ее биография напоминает киноленту: роскошная, горькая, но вдохновляющая. За спиной у нее три брака, глубокие душевные травмы, попытка суицида. При этом - ни дня вне сцены. Несмотря на боль, она осталась верной себе, не предала ни искусство, ни свою внутреннюю правду. Сегодня актрисе 84 года и её жизнь - пример стойкости, женской силы и трагедии одиночества.Белая воронаС самого детства она чувствовала себя "белой вороной": росла высокой, сутулилась, чтобы не выделяться. Несмотря на природную красоту, она не позволяла себе считать себя привлекательной. Но мечты о сцене оказались сильнее страхов, и со школьной золотой медалью Чурсина уехала покорять Москву. Она прошла сразу в несколько театральных вузов. В итоге Чурсина выбрала Щукинское училище.И здесь в первые месяцы актриса ощущала себя чужой: застенчивая, с южным акцентом и неярким нарядом выделялась среди однокурсниц. Однажды заявила ректору, что, возможно, занимает чужое место, тот посоветовал не торопиться с выводами. Чуть позднее, сдержанность, отказ от панибратства и принципиальность станут основой её публичного образа."Я никогда не считала себя красивой. Сцену я выбрала не для славы, а для правды", — вспоминала она в интервью.Первая главная роль и первый бурный романЛюдмила Чурсина всегда охотно рассказывала о своих официальных браках - их было три, и каждый оставил глубокий след в её судьбе. А вот о личных увлечениях, вне брачных уз, актриса говорила крайне редко, почти никогда не открывая занавес над своими романами. Именно поэтому значительная часть её любовной истории так и осталась неизвестной широкой публике.Тем не менее, достоверно известно об одном особом эпизоде. Одним из первых, кто попал под обаяние молодой Чурсиной, стал её педагог по актёрскому мастерству - Владимир Этуш. В мемуарах и интервью он с теплотой и даже с благоговением вспоминал, как во время работы с Людмилой на репетициях вдруг осознал, что его чувства к ней выходят далеко за рамки профессиональных.Её природная благородность, внутренняя чистота и сдержанная красота настолько поразили Этуша, что он влюбился, как он сам позже признавался, в "великолепного человека, светящегося изнутри".Он даже утверждал, что стал первым мужчиной в её жизни, несмотря на немалую разницу в возрасте и статусе. Чурсина же никогда не комментировала эти слова, ни подтверждая, ни опровергая. Она сохраняла сдержанное молчание, как будто эта страница её жизни была для неё слишком личной, слишком интимной, чтобы выставлять её на всеобщее обсуждение.На съемках фильма "Донская повесть" Чурсина познакомилась с режиссёром Владимиром Фетиным. Он был старше её на 16 лет и сразу предложил роль главной героини. После этого начался бурный роман. На экране они создали тандем, но за кулисами тянулись ночи в письмах, переездах из Москвы в Ленинград и совместной борьбе за счастье. Совместная жизнь с Фетиным оказалась для Людмилы Чурсиной далеко непростой. Несмотря на его интеллект, глубокую натуру и творческую одарённость, в бытовых вопросах он был абсолютно беспомощен.Все повседневные заботы, от хозяйственных дел до решения финансовых проблем, легли на плечи актрисы. Именно ей пришлось обеспечивать не только уют и порядок в доме, но и стабильно справляться с денежными обязательствами, включая выплаты алиментов, которые Фетин был обязан перечислять бывшей жене.Фетин страдал алкоголизмом. 13 лет Чурсина пыталась спасти его, но в конечном счёте пагубная привычка разрушила брак. В глубоком отчаянии актриса даже пыталась свести счеты с жизнью, её спас таксист, проезжавший мимо.Актриса призналась: "Он был большим добрым ребёнком… я пыталась выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло". В итоге пара рассталась."Ты моя собственность"После Фетина Людмила заключила союз с Владимиром Залитисом - океанологом. Этот брак длился два года и стал "мирной гаванью", но не более. Без детей, без творческого понимания, без глубины чувства. В конце концов Чурсина признала: его ровная нравственность не резонировала с её внутренним миром, и она ушла первой. По словам актрисы, они с мужем тогда "разговаривали на разных языках".Третий союз Людмила заключила с Игорем Андроповым — сыном генерального секретаря СССР. Он был образован, работал дипломатом, знал шесть языков. Отношения начались с уважения и искреннего интереса, но быстро переросли в тяжёлую зависимость. Андропов ревновал, следил, устраивал допросы. Начал пить, как и её первый муж. В какой-то момент начал требовать, чтобы она ушла со сцены."Он говорил: “Ты моя собственность. Хватит работать. Будешь сидеть дома”", — рассказывала актриса.Со временем Андропов и вовсе восстановил общение с бывшей супругой, и однажды после очередной размолвки актриса вернулась и обнаружила свои вещи, беспорядочно сваленные в угол, а на комоде — личные украшения бывшей жены её мужа. После этого она ушла навсегда. Это был третий и последний её брак."Я не икона. Я человек"Детей в браках Чурсиной не было. На вопрос о детях Людмила всегда отвечала с грустью: не случилось. Актриса не могла забеременеть, а мужчины, которых она любила, не стали для неё настоящими партнёрами в этом вопросе."Я могла бы усыновить. Но я не чувствовала уверенности. Мне не хватало рядом того, кто стал бы настоящей опорой".Она посвятила себя племяннику Алексею и его детям, они стали её настоящей семьёй. "Племянница Катя, внучатые Саша и Настя - они мои внучки. Это для меня смысл жизни", - говорила актриса.Несмотря на годы горестей и потерь, Людмила продолжает работать. Она выходит на сцену Театра Российской армии, живёт в простой московской квартире рядом с театром, ездит на метро и не боится "оставаться человеком вне софитов"."Я не икона. Я человек. И моё спасение - это труд", - говорит актриса.Чурсина признаётся, что не испытывает ностальгии по прошлому. Любит вечернюю Москву, прогулки у театра, книги, тишину. Телевизор почти не смотрит. Отказывается от участия в ток-шоу: "Не люблю выставлять жизнь напоказ". Она не гордится достижениями, не живёт прошлым и избегает зависимости от навязанного мнения, предпочитая внутреннюю свободу.

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