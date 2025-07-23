https://ria.ru/20250723/akter-2030909686.html
Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник
Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025
Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник
Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов, который обвиняется в убийстве в 2011 году предпринимателя, отправился служить в зону СВО,... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T17:48:00+03:00
2025-07-23T17:48:00+03:00
2025-07-23T17:53:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов, который обвиняется в убийстве в 2011 году предпринимателя, отправился служить в зону СВО, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Базанов, сыгравший в сериале роль Демида, одного из участников районной преступной группировки, был задержан в декабре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в "убийстве нескольких человек, совершённом группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем". "Он ушел на СВО", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003369944.html
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общество
Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник
Обвиняемый в убийстве актер из "Слова пацана" Базанов отправился на СВО
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов, который обвиняется в убийстве в 2011 году предпринимателя, отправился служить в зону СВО, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Базанов, сыгравший в сериале роль Демида, одного из участников районной преступной группировки, был задержан в декабре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в "убийстве нескольких человек, совершённом группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем".
"Он ушел на СВО", - сказал собеседник агентства.