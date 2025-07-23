https://ria.ru/20250723/akter-2030909686.html

Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник

Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник - РИА Новости, 23.07.2025

Актер из сериала "Слово пацана" отправился на СВО, сообщил источник

Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов, который обвиняется в убийстве в 2011 году предпринимателя, отправился служить в зону СВО,... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T17:48:00+03:00

2025-07-23T17:53:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953651811_0:464:1266:1176_1920x0_80_0_0_44c7d3633031be9b60653a8c887542bd.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Актер из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов, который обвиняется в убийстве в 2011 году предпринимателя, отправился служить в зону СВО, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Базанов, сыгравший в сериале роль Демида, одного из участников районной преступной группировки, был задержан в декабре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение в "убийстве нескольких человек, совершённом группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем". "Он ушел на СВО", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250306/podozrevaemyj-2003369944.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество